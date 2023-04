„Maybrit Illner“: aktuelle Gäste und Themen

Einmal in der Woche greift Maybrit Illner mit ihren Gästen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft aktuelle politische und gesellschaftliche Themen im gleichnamigen ZDF-Talk auf. Informationen zu Sendezeiten, sowie aktuellen Gäste und Themen stellen wir hier zusammen.

Sendezeiten von „Maybrit Illner“: Wann läuft eine neue Ausgabe?

Regulär strahlt das ZDF eine neue Ausgabe von „Maybrit Illner” immer donnerstags aus. Sendebeginn ist je nach Programmplanung meistens zwischen 22.15 und 22.30 Uhr. Die Sendung dauert in der Regel eine Stunde. Programmänderungen und abweichende Sendezeiten sind möglich.

„Maybrit Illner“: Das Thema und die Gäste am 27. April

Thema : „Protest, Verbote, Bürgerfrust – Scheitert die Ampel am Klimaschutz?“

Junge Leute kleben sich für den Klimaschutz auf Straßen fest – manche Politiker halten das schon für eine Form von Terrorismus. Ob es eine gute Methode ist, Menschen für die Anliegen der Klimabewegung zu gewinnen, ist zumindest fraglich. Denn viele Leute sind mit dem Klimaschutz mittlerweile überfordert. Jedenfalls so, wie ihn die Ampel plant, zum Beispiel mit dem Heiz-Gesetz des grünen Wirtschaftsministers Habeck: Verbote, Fristen, Verordnungen – Kosten und Machbarkeit sind ungeklärt. Nicht nur die Opposition sieht das so, auch die FDP kritisiert den Gesetzentwurf der eigenen Regierung.

Scheitert die Ampel am Klimaschutz? Ist das, was sie plant, zu viel, zu wenig - oder einfach nur schlecht durchdacht? Braucht es für einen besseren Klimaschutz Protest wie den der „Letzten Generation“?

Gäste:

Kevin Kühnert, SPD – Generalsekretär

Alexander Dobrindt, CSU – CSU-Landesgruppenchef im Bundestag

Carla Rochel – Sprecherin „Letzte Generation“

Karen Pittel – Leiterin ifo Zentrums Energie & Klima

Robin Alexander – stellv. Chefredakteur der „Welt“

„Maybrit Illner“: Livestream und Wiederholungen

Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV ist eine neue Folge von „Maybrit Illner” auch als Livestream in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dort lässt sich die aktuelle Sendung auch zeitversetzt anschauen, ein pünktliches Einschalten zum Sendebeginn ist also nicht nötig.

Ältere Ausgaben von „Maybrit Illner” stehen in der Mediathek noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung zur Verfügung. Die TV-Wiederholung der aktuellen Sendung läuft in der Regel immer freitags um 16 Uhr auf Phoenix. Im Radio gibt es auf Deutsche Welle mehrmalige Wiederholungen am Freitag und Samstag.

„Maybrit Illner“: Wo gibt es Tickets?

Wer bei „Maybrit Illner“ als Zuschauerin oder Zuschauer im Studio dabei sein möchte, kann Tickets normalerweise telefonisch oder per E-Mail bestellen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Aufzeichnungen von „Maybrit Illner“ derzeit jedoch ohne Publikum statt. Ticketbestellungen können auch über ein Online-Formular getätigt werden. Mehr Informationen zu Kartenkauf und Anfahrt gibt es hier.

Wer ist Maybrit Illner?

Maybrit Illner ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, Journalistin und Autorin. © Quelle: ZDF/Christian Schoppe

Maybrit Illner ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, Journalistin und Autorin. Sie wurde am 12. Januar 1965 in Ost-Berlin geboren. Illner besuchte die erweiterte Oberschule Friedrich Engels im Ost-Berliner Bezirk Friedrichshain und absolvierte dort 1983 das Abitur.

Maybrit Illners‘ journalistische Ausbildung begann klassisch mit einem Volontariat, das sie in der Sportredaktion des Fernsehens der DDR von 1983 bis 1984 absolvierte. Von 1984 bis 1988 studierte sie Journalistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Es folgte 1988 eine Anstellung als Sportjournalistin bei dem Fernsehen der DDR. 1990 wechselte sie in die Auslandsredaktion des Deutschen Fernsehfunks. Dort moderierte Illner bis 1991 erst die Journals zur Sendereihe „azur - das Reisejournal“, ehe sie später bis 1992 durch die täglichen Abendjournals führte.

Im Juli 1992 erfolgte der Wechsel zum ZDF, wo sie das ZDF-Morgenmagazin moderierte und 1998 die Leitung bekam. Im Oktober 1999 übernahm sie die Moderation des wöchentlichen Polit-Talks „Berlin Mitte“, welcher 2007 in „Maybrit Illner“ umbenannt wurde. In ihrer gleichnamigen Talkshow spricht Maybrit Illner wöchentlich mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle politische Themen, die die Bevölkerung bewegen.

Neben ihrer Talkshow trat Maybrit Illner ab 2002 bei den jeweiligen Fernsehduellen der Bundestagswahlen als Co-Moderatorin auf. Des Weiteren übernahm sie vereinzelt die Moderation des Nachrichten-Magazins „Frontal“. Außerdem moderierte sie im Wechsel mit den Hauptmoderatoren Marietta Slomka und Claus Kleber von 2010 bis 2012 jährlich 40 Sendungen des „heute-journals“.

Ist Maybrit Illner verheiratet?

Maybrit Illner war ab 1988 in erster Ehe mit Michael Illner verheiratet, ehe sich das Paar 2007 scheiden ließ. Seit 2010 ist sie mit René Obermann verheiratet. Neben ihrer Fernsehkarriere engagiert sie sich seit 2003 als Botschafterin des Deutschen Roten Kreuzes. Illner lebt derzeit in Berlin und Bonn.

RND/sr mit ZDF