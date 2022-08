Maul auf: Chinas Null-Covid-Strategie macht auch vor Fischen nicht Halt

Die Vorgabe ist klar: Wer reinkommt, muss getestet werden. So sieht es Chinas strenge Strategie im Umgang mit dem Coronavirus vor. Dass nun auch Fische auf das hochansteckende Virus getestet werden, sorgt dennoch für Belustigung in den sozialen Netzwerken. Offenbar sieht der Distrikt Jimei eine Gefahr im illegalen Handel mit ausländischen Fischern auf See.