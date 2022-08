Potsdam. „Die ARD-Intendanten stehen vor der schwierigen Aufgabe, den öffentlich-rechtlichen Medienverbund nach der Schlesinger-Affäre wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern“, schreibt Gregory Lipinski im Branchenportal meedia.de. Er formuliert in seinem Kommentar auch gleich einen „passablen Ausweg“, und zwar die Fusion des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) mit dem für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zuständigem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

„MDR-Intendantin Karola Wille könnte eine zentrale Rolle spielen, um den RBB wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern“, argumentiert Lipinksi. Eine Fusion könnte darüber hinaus das Image des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt aufpolieren. Die Bürger und Gebührenzahler würden in diesem Fall registrieren, „dass der ARD-Verbund endlich seine verkrusteten Strukturen aufbricht, und nicht mehr nur den Status quo verteidigt.“

Netter Nebeneffekt in Lipinksis Szenario: Das durch eine Verschmelzung von RBB und MDR eingesparte Geld käme dem Programm zugute. Und eine gelungene Fusion würde den Druck auf andere Anstalten erhöhen, diesem Beispiel zu folgen – beispielsweise SWR und Saarländischer Rundfunk.

Die Journalistengewerkschaft DJV Berlin/JVBB hält davon nichts. Der Landesvorsitzende Steffen Grimberg sagte: „Die Hauptstadtregion braucht eine eigene ARD-Anstalt.“ Der RBB könne sich aber durchaus etwas abschauen von den Drei- beziehungsweise Vier-Länder-Anstalten MDR und NDR. „Durch zwei starke Landesfunkhäuser könnte die Balance zwischen Brandenburg und Berlin wieder hergestellt werden.“ Hintergrund: Viele Zuschauer in Brandenburg, aber auch Mitarbeiter im Sender, beklagen eine auffällige Berlin-Dominanz im RBB-Programm.

Ex-ORB-Chef wirft Schlesinger „Eitelkeit und Selbstüberschätzung“ vor

Unterdessen hat langjährige ORB-Intendant Hansjürgen Rosenbauer die bisherige Führungsriege im RBB scharf kritisiert. „Eine von persönlicher Eitelkeit, möglicherweise auch von Selbstüberschätzung geprägte Chefetage“ habe den Sender in die Krise geführt. „Die, die es besser wussten oder hätten wissen können, haben geschwiegen, mitgemacht – und ihre Boni kassiert“, schrieb Rosenbauer in einem Gastbeitrag im „Tagesspiegel“.

Gegen die Leitung des RBB werden seit mehreren Wochen Vorwürfe der Korruption, Vorteilsnahme und Verschwendung erhoben. Die Intendantin Patricia Schlesinger trat zurück. Gegen Schlesinger, ihren Ehemann Gerhard Spörl und den ehemaligen Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf ermittelt die Berliner Generalstaatsanwaltschaft.

Rosenbauer war von 1991 bis 2003 Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg. 2003 fusionierte der ORB mit dem Sender Freies Berlin (SFB) zum Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Der RBB-Rundfunkrat kommt am Donnerstagnachmittag (16 Uhr) erneut zu einer Sondersitzung zusammen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass dort schon ein Name für einen Interims-Intendanten ins Spiel gebracht wird. „Schnellschüsse verbieten sich“, sagte der amtierende Vorsitzende des Kontrollgremiums, Dieter Pienkny, vorab. Die Sitzung soll vielmehr eine Aussprache über die aktuelle Lage sein. Am Wochenende war die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach zurückgetreten.

Dieser Text ist zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) erschienen.

RND/MAZ/tk