Meta startet Konkurrenzangebot zu Twitter

Der Facebook-Konzern Meta macht Twitter mit einer neuen App namens Threads Konkurrenz. In der Nacht zum Donnerstag fiel der Startschuss für die Anwendung. In den App-Stores von Apple und Google-Android ist sie in mehr als 100 Ländern abrufbar, neben den USA unter anderem in Großbritannien, Australien, Kanada und Japan, jedoch fürs Erste nicht in der EU. Meta beschrieb Threads im Vorfeld als eine textbasierte Version der Foto- und Videoplattform Instagram, die „einen neuen, separaten Raum für Echtzeit-Updates und öffentliche Unterhaltungen“ bieten solle.

Nutzerinnen und Nutzer erwartet bei Threads ein twitterähnliches Microblogging-Format für die Veröffentlichung von Kurznachrichten, wie erste Screenshots nahelegten, die Medien zur Verfügung gestellt wurden. Es gibt Knöpfe für Likes, Reposts, zum Beantworten oder zum Zitieren eines sogenannten Threads (Faden) sowie Zähler, die die Zahl der Likes und Reaktionen auf einen Post anzeigen. Beiträge sind auf 500 Zeichen begrenzt – also weitaus mehr als die 280 Zeichen, die bei Twitter zugelassen sind. Posts können bei Threads Links, Fotos und Videos von einer Länge von fünf Minuten enthalten.

Neue Nutzer müssen sich Instagram-Account zulegen

Instagram-Nutzer und -Nutzerinnen können sich mit ihren bestehenden Usernamen in die neue App einloggen und denselben Accounts folgen. Neue Nutzer müssen sich erst ein Instagram-Konto zulegen. Mit dem Angebot will Meta aus Sicht von Experten wohl direkt Twitter herausfordern, das seit der Übernahme durch Techmilliardär Elon Musk im Herbst 2022 eine Serie von unpopulären Veränderungen durchlaufen hat, die viele Nutzer und Werbetreibende vergrault haben.

Threads hat allerdings auch Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz aufkommen lassen. Die App könnte ein breites Spektrum an persönlichen Angaben sammeln und mit der Identität von Nutzerinnen und Nutzern verknüpft werden – etwa zu Gesundheit, Finanzen, Kontakten, Käufen, Suchhistorie, Standortdaten sowie „sensiblen Informationen“, wie aus der Datenschutzerklärung im App-Store hervorgeht. Dies veranlasste Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey zu einem bissigen Tweet, den er um einen Screenshot der Privatsphärenangaben der App von Meta ergänzte: „All your Threads are belong to us“ (sinngemäß: „Alle eure Threads gehören uns“). Musk reagierte darauf mit einem knappen „Yeah.“

Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: Aufforderung zum Käfigkampf Die Tech-Titanen Elon Musk und Mark Zuckerberg haben sich zu einem Käfigkampf verabredet – und sorgen damit für viel Aufsehen im Netz. © Quelle: dpa

Dass EU-Staaten beim Start von Threads zunächst außen vor bleiben, begründete Meta mit noch ungeklärten regulatorischen Fragen. Der US-Internetkonzern habe die irische Datenschutzkommission bereits darüber benachrichtigt, dass es fürs Erste keine Pläne für eine Einführung der App in der Europäischen Union gebe, sagte der Sprecher der Kommission, Graham Doyle. Die irische Behörde ist für Meta die Hauptanlaufstelle für Fragen rund um Datenschutz, zumal die Europazentrale des Unternehmens in Dublin ihren Sitz hat.

Wird Threads Erfolg haben?

Zwar könnte Threads potenziell Twitter in Bedrängnis bringen, da Metas neues Angebot über ein Netzwerk mit bestehenden Verknüpfungen zwischen Hunderten Millionen Usern verfügt. Doch geben Analysten zu bedenken, dass ein Erfolg der neuen App längst nicht ausgemacht sei. Sie verweisen dabei auf ähnliche Meta-Projekte mit separaten Apps, die später wieder eingestampft wurden.

Expertinnen und Experten stellten auch die Frage, ob die neue Anwendung der richtige Schritt für Meta sei. Der Internetriese hat zuletzt inmitten einer Flaute in der Techbranche die Streichung von Zehntausenden Stellen angekündigt. Zugleich hat Konzernchef Mark Zuckerberg den Fokus auf eine „Metaverse“ genannte virtuelle Welt gelenkt, in die er Milliarden von Dollar investiert hat.

Meta laufe Gefahr, „sich selbst zu überfordern“, sagte Mike Proulx von der Marktanalysefirma Forrester. Zwar setze Meta auf einen Moment, in dem der Frust über Twitter auf dem Höhepunkt sei. „Doch ist das Gelegenheitsfenster schon mit Twitter-Alternativen wie Bluesky, Mastodon, Spill, Post.News und Hive überflutet, die alle um Twitters Marktanteil konkurrieren.“

RND/AP