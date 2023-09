Michael Smeaton: der Mann hinter dem Pilcher-Imperium

Cornwall. Ein Spaziergang durch St. Ives, ein malerisches Fischerörtchen an der Küste der englischen Grafschaft Cornwall. Es geht entlang des Hafens, das Wasser hat sich wegen der Ebbe weit zurückgezogen, die Schiffe sind gestrandet auf dem Sand. „Ich zeige Ihnen jetzt, wie wir die Pilcher-Filme finanzieren“, sagt Michael Smeaton, ein schelmisches Grinsen im Gesicht. Nur wenige Meter weiter hat er sein Ziel erreicht, ein Toilettenhäuschen. „Smeatons Pier, Ladies Toilets“ steht an der Steinmauer.

Die Aufschrift am Toilettenhäuschen veranlasst Michael Smeaton, Dauerproduzent der Pilcher-Filme, zu Scherzen. © Quelle: Hannah Scheiwe

Scherz gelungen, der 71‑Jährige freut sich. Natürlich stimmt das mit der Finanzierung nicht, und das Toiletten­häuschen gehört einem anderen Smeaton. Denn dieser Smeaton hier, mit seinen weißgrauen Haaren und der auffallenden Brille mit schwarzem Rand, ist in einer anderen Branche unterwegs. Er bringt seit 30 Jahren die Geschichten der britischen Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher ins deutsche Fernsehen, und hat so dafür gesorgt, dass der Name heute in Deutschland wesentlich geläufiger ist als in Pilchers eigener Heimat.

Smeatons erster Pilcher-Film lief 1993

1993 erschien der erste Pilcher-Film im ZDF, produziert von Michael Smeaton. Und bis heute erscheinen jedes Jahr mehrere Verfilmungen der Romanzen im Programm des Senders. Auch wenn die Existenz der Reihe offenbar gerade auf dem Prüfstand steht – das ZDF will gern jünger werden –, ist es eine Erfolgsgeschichte, auf die der Wahlkölner zurückblicken kann. Und auf die er stolz ist, das merkt man, auch wenn er das weniger kitschig zeigt als die Charaktere seiner Reihe ihre Liebe.

Kitsch, das ist etwas, das den Filmen des Dauerproduzenten immer wieder vorgeworfen wird. Beleidigt ist Smeaton bei Nutzung des Wortes aber nicht, er höre es schließlich immer wieder mal. „Wenn Sie Romantik sagen, wäre mir das aber lieber“, sagt er mit leiser Stimme, es klingt ein bisschen, als sei er erkältet oder hätte zu viel geraucht. Es ist die Folge eines entfernten Tumors.

Smeaton kann sich noch gut an den Erfolg des ersten Pilcher-Films „Stürmische Begegnung“ erinnern, von dem Teile hier in den engen Gassen von St. Ives gedreht wurden. „Der erste Film hatte gleich acht Millionen Zuschauer, dann wurden direkt zehn neue bestellt“, erzählt er. Es folgten viele weitere. Dabei war Smeaton in den Produzentenjob eher so „reingerutscht“, sagt er. In den 80er‑Jahren gründete er dann seine Produktions­firma FFP New Media, damals noch unter dem Namen Frankfurter Filmwerkstatt. Heute hat sie ihren Sitz in Köln und außerdem noch ein kleines Büro in Cornwall, wegen der Pilcher-Filme. Die Idee für den ersten davon hatte eine Kollegin, die ein Pilcher-Buch gelesen hatte und es begeistert Smeaton für eine Verfilmung schmackhaft machte. Mit Erfolg, wie wir heute wissen.

Smeatons Firma produziert nicht nur die Pilcher-Streifen

Dabei produziert Smeatons Firma längst nicht nur die Pilcher-Streifen, sondern ein breites Repertoire an Filmen, Mehrteilern, Reihen. Dafür genügt ein Blick auf die Produktionsliste. „Ein Hauch von Amerika“ etwa nennt Smeaton als ein Beispiel, eine ARD‑Miniserie, die in den 50ern spielt und vom Aufeinanderprallen zweier Kulturen erzählt, als die Amerikaner nach Westdeutschland kamen. Oder „Ramstein – Das durchstoßene Herz“, auch dieses Drama über das Flugtagunglück von Ramstein im Sommer 1988 spricht der Dauerproduzent an. Gerade ist es nominiert als bester Fernsehfilm beim Deutschen Fernsehpreis.

„Ramstein – Das durchstoßene Herz" zeigt eine ganz andere Facette von Smeatons Arbeit – der Film über das Flugunglück von Ramstein ist ein Drama und hat mit Kitsch und Romantik nichts am Hut. © Quelle: SWR/FFP New Media/Marc Bo

Smeaton zweimal im Jahr in Cornwall

Wegen des Pilcher-Imperiums – mit mehr als 150 Filmen und Tausenden Fans, die deswegen jährlich nach Cornwall reisen, lässt sich das wirklich als solches bezeichnen – sei er zweimal im Jahr zu Dreharbeiten in Cornwall, erzählt Smeaton weiter, bei einer kurvigen Fahrt in Richtung Falmouth. In der Nähe der Stadt wurde das Set für einen der nächsten Pilcher-Filme aufgebaut, der im November ausgestrahlt werden soll. Mit dabei ist unter anderem der bekannte deutsche Schauspieler Armin Rohde, der eine Hauptrolle in der Romanze spielt.

Das Equipment ist schon aufgebaut: Hier wurde ein neuer Pilcher-Film gedreht, der im November ausgestrahlt wird. © Quelle: Hannah Scheiwe

„Wir kennen uns schon seit 40 Jahren, wir haben bei Armin Rohdes erstem Film ‚Kassensturz‘ 1984 zusammen­gearbeitet“, erzählt Smeaton. Er produzierte damals seinen ersten Spielfilm, Rohde spielte eine der Hauptrollen. Mit herzlichem Handschlag begrüßen sich die beiden am Dreh.

Rohde ist nicht der erste bekannte Schauspieler, der in einem Pilcher-Film zu sehen ist. „Sophie von Kessel, Sky Du Mont, Alex Milberg, Maria Furtwängler, Ulrike Folkerts“, nennt er nur ein paar weitere bekannte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen, die in der Vergangenheit bereits in der Reihe zu sehen waren. Dass sich damit keiner brüstet wie bei einem Hollywoodfilm, macht ihm nichts aus. Da wirkt Smeaton pragmatisch.

Am Set wird er auch abseits von Rohde von jedem freundlich begrüßt, hier ein Handschlag, da eine Umarmung, noch ein kurzer Small Talk und ein kleiner Austausch mit der Produzentin des Films. Smeaton ist diesmal mit fast der ganzen Familie zu Besuch in Cornwall. Mit seiner Frau, seinen zwei jüngeren Söhnen und zwei Windhunden kommt er in einem Cottage auf den Klippen nahe dem bekannten Fistral Beach unter, wo seine Söhne surfen gehen, während er etwa das Set besucht – oder auf einen Kaffee einen der Söhne der 2019 verstorbenen Rosamunde Pilcher trifft.

Enge Freundschaft mit Rosamunde Pilcher

Mit „Rose“, wie Smeaton die Autorin im Gespräch nennt, habe ihn eine enge Freundschaft verbunden, seitdem sie sich 1992, ein Jahr vor Ausstrahlung des ersten Pilcher-Films im ZDF, kennengelernt hatten. Gemeinsam mit Rosamunde Pilcher lernte er sogar den heutigen König Charles, damals noch Prinz, kennen, der der Autorin und dem Produzenten im Jahr 2016 dafür dankte, dass sie zur Bekanntheit Cornwalls beitrugen. „Ich stand wie ein Bodyguard hinter ihr und habe sie beschützt“, scherzt Smeaton und zeigt auf seinem Smartphone ein Bild von dem Ereignis. Doch auch mit Pilchers Nachwuchs, mittlerweile selbst fast im Rentenalter, sei er immer im Kontakt gewesen, auch nach dem Tod der Autorin. „Ich kenne die ganze Großfamilie“, sagt Smeaton lachend. So sei er etwa auch auf Hochzeiten eingeladen gewesen. Und beim Kaffee mit Mark Pilcher, einem der Söhne der Schriftstellerin, schwelgen sie in Erinnerungen an vergangene Zeiten.

Rosamunde Pilcher und Michael Smeaton im Jahr 2013 – sie verband eine enge Freundschaft. © Quelle: Foto: dpa

Dass „Rosamunde Pilcher“, die ZDF-Reihe, nicht auch bald der Vergangenheit angehört, hofft Smeaton sehr. Die Filme werden aktuell reduziert, die Zukunft ist noch ungewiss. „Ich hoffe, dass ich das Ende der Filme nicht mehr mitbekomme“, sagt er, ausnahmsweise mal nicht zu Scherzen aufgelegt. Auch wenn er noch viele andere erfolgreiche Produktionen in seinem Repertoire hat, die Pilcher-Filme sind doch irgendwie sein Lebenswerk.