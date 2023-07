„Mittagsmagazin“ sorgt für Krach hinter den ARD-Kulissen

Hannover. Das „Mittagsmagazin“ der ARD ist bereits seit 1989 auf Sendung – und in den vergangenen 34 Jahren ging es auch gänzlich skandalfrei über die Bühne. Werktäglich um 13 Uhr präsentieren eine Moderatorin und ein Moderator einen bunten Themenmix – da geht es dann um die aktuelle Nachrichtenlage, um Kultur und um Themen des Alltags.

Jetzt allerdings sorgt genau dieses unscheinbare „Mittagsmagazin“ für handfesten Knatsch hinter den Kulissen der ARD. Der Grund dafür ist ein Umzug vom RBB zum MDR – und die damit verbundene Suche nach neuen Moderatorinnen und Moderatoren.

Auslöser für den Krach sind zwei Tweets, abgesetzt bereits am Samstag vergangener Woche. Darin schreiben die noch amtierenden „Mittagsmagazin“-Moderatorin Nadia Kailouli und der „Mittagsmagazin“-Moderator Aimen Abdulaziz-Said zeit- und wortgleich: „Wie ihr wisst, zieht das ARD-MiMA 2024 nach Leipzig. Ich werde die Sendung dann leider nicht mehr moderieren. Laut MDR-Chefredakteurin soll die künftige Moderation einen ost-deutschen Hintergrund haben. Das muss ich so akzeptieren und wünsche den Kolleg*innen viel Erfolg 🍀“

Ein Kommunikationsdesaster nach Lehrbuch

Moderatorinnen und Moderatoren, die nicht mehr das „Mittagsmagazin“ moderieren dürfen, weil sie keinen ostdeutschen Hintergrund haben? Diese durchaus ungewöhnliche Berufsanforderung sorgt schnell für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken und provoziert zahlreiche Medienberichte.

Brisant ist das Thema nicht zuletzt auch deshalb, weil der vermeintliche „Rausschmiss“ vom „Mittagsmagazin“ ausgerechnet zwei Personen trifft, die eigentlich für Vielfalt in der ARD stehen: Kailoulis Eltern stammen aus Marokko, sie selbst wurde im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen geboren. Abdulaziz-Said wuchs in Hamburg auf, ist aber ein Sohn eritreischer Eltern.

Inzwischen hat sich die Debatte von einem zunächst medieninternen Thema zu einem schlagzeilenträchtigen Zoff hochgeschaukelt. Nicht nur der MDR kämpft um sein Image, auch der RBB hat sich inzwischen eingeschaltet. Und auch an der Vorgehensweise der Moderatorin und es Moderators wird Kritik laut. Was bleibt, ist ein Kommunikationsdesaster nach Lehrbuch.

MDR dementiert Vorwürfe

Eine Chronologie der Ereignisse: Der Erste, der sich nach den Vorwürfen von Kailouli und Abdulaziz-Said zu Wort meldet, ist der MDR selbst. Medien gegenüber erklärt die Pressestelle der Anstalt zunächst: „Eine solche Aussage hat es von MDR-Seite niemals gegeben. Der MDR steht für Vielfalt in jeder Hinsicht, auch für das künftige Mittagsmagazin.“

MDR-Chefredakteurin Julia Krittian wird in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ noch einmal ausführlicher: „Eine solche Aussage habe ich nicht getroffen – und eine solche Einseitigkeit wäre auch nicht meine Haltung. Sämtliche abgeleiteten Interpretationen sind falsch. Richtig ist: Wir sind für die Moderation im Gespräch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen.“

Zugleich deutet Krittian an, dass man beim „Mittagsmagazin“ wohl generell größere Änderungen plane, was auch die Moderatorinnen und Moderatoren betreffe: „Ein Mittagsmagazin unter Federführung des MDR wird künftig nicht mehr vier Hauptmoderatorinnen und ‑moderatoren haben wie bislang beim RBB.“

Im Interview wird aber auch deutlich, dass der MDR mit seinem neuen „Mittagsmagazin“ einen stärkeren Blick auf Ostdeutschland lenken will. So wolle man „die bundesweite Sichtbarkeit ostdeutscher Lebenswirklichkeiten“ stärken, sagt Krittian. Aber: „Wir werden gelebte gesamtdeutsche Wirklichkeit abbilden – auch jenseits der großen Ballungszentren.“

Sitzungsteilnehmer untermauern Vorwürfe

Alles halb so wild also? Offenbar nicht. Schon kurz darauf berichten nämlich mehrere Medien übereinstimmend, dass Krittian die von ihr bestrittene Aussage durchaus intern getroffen haben soll, auch gegenüber dem bisherigen „Mima“-Team vom RBB.

„Übermedien“ beruft sich dabei auf interne Quellen, „Zapp“ schreibt von „mehreren Teilnehmer:innen einer Redaktionskonferenz von Mima und Krittian“. Die Chefredakteurin habe demnach gesagt, „dass man sich beim MDR in Ostdeutschland verwurzelte Menschen wünsche“.

Auch die „Süddeutsche Zeitung“ hat Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung befragt. Nicht alle Befragten erinnerten sich demnach an den konkreten Wortlaut Krittians, die das Thema Moderation auch nur kurz angesprochen habe. Aber alle Befragten erklärten, sie hätten aus dem Gehörten diese Interpretation gewonnen.

Wer durfte zum Casting?

Hat die Chefredakteurin also gegenüber Medien die Unwahrheit gesagt? Der MDR geht nicht weiter auf diese Vorwürfe ein, bringt dafür aber einen ganz neuen Handlungsstrang ins Spiel: Gegenüber „Übermedien“ und „Zapp“ erklärt der Sender in einer Stellungnahme, Abdulaziz-Said und Kailouli hätten sich gar „nicht beim MDR beworben“.

Journalistin Nadia Kailouli moderierte seit 2020 das „Mima“. © Quelle: picture alliance / Panama Pictures

Laut „Zapp“ seien aber „offenbar“ die beiden anderen amtierenden Moderierenden beim „Mima“, Susann Reichenbach und Sascha Hingst, eingeladen worden. Es würde ins Bild passen: Beide haben tatsächlich einen ostdeutschen Hintergrund: Reichenbach ist im sächsischen Borna geboren, Hingst in Ost-Berlin. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ betont der MDR jedoch noch einmal, dass dies keine Voraussetzung fürs Casting sei. Daran hätten „Menschen mit verschiedenen persönlichen Prägungen und Hintergründen teilgenommen – aus Ost, aus West, mit und ohne Migrationshintergrund“.

Auch der RBB mischt sich ein

Und als wäre das Kommunikationsdesaster nicht ohnehin schon perfekt, betritt nun noch ein weiterer Akteur die Bühne: der RBB, der bislang für das „Mittagsmagazin“ zuständig ist. Dessen Chefredakteur David Biesinger soll sich laut einem Bericht von „Business Insider“ eingemischt und die Moderatorin Nadia Kailouli in einer internen Mail kritisiert haben.

In der Mail verweist Biesinger laut dem Bericht auf die Vertraulichkeit einer Redaktionssitzung des „Mima“-Teams mit der MDR-Chefredakteurin Krittian. „Dieses Treffen wurde mehrfach als strikt vertraulich gekennzeichnet. Daher ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Sie diese Vertraulichkeit gebrochen haben“, schreibt der RBB-Chefredakteur an seine Mitarbeiterin. Damit sei eine „zentrale journalistische Regel verletzt“ worden. Biesinger bittet Kailouli zudem um eine Stellungnahme.

Weiter heißt es in der Mail: In den vergangenen Wochen sei es gelungen, ein „belastbares Arbeitsverhältnis“ zum MDR aufzubauen. Das sei die unerlässliche Basis, um einen guten Übergang der Sendung zu gewährleisten. „Dass Sie mit Ihrem Vorgehen in eigener Sache den Prozess für das gesamte Team belasten, ist Ihnen sicherlich bewusst“, schreibt Biesinger.

Moderatorin antwortet ihrem Chef

Kailoulis Ursprungsvorwurf, nämlich die Fokussierung auf ostdeutsche Moderatorinnen und Moderatoren, wird in der Mail offenbar nicht thematisiert, aber auch nicht explizit dementiert. Der RBB bestätigte gegenüber dem „Business Insider“ die Authentizität der E‑Mail – auf die Vorwürfe geht aber auch der Sender nicht mehr ein. Es sei nur um die Vertraulichkeit gegangen, ein „besonders hohes Gut der internen Kommunikation“, erklärt der Sprecher.

Laut „Business Insider“ habe Moderatorin Kailouli ihrem Chef innerhalb weniger Stunden geantwortet. Darin betont die 39-Jährige, dass es jedem Sender freistehe, eigene Sendungen auch personell neu auszurichten. „Aber Ignoranz und diskriminierende Ungleichbehandlung hinterlassen einen bitteren Eindruck bei uns, der über eine Irritation hinausgeht“, so die Moderatorin.

ARD-Chef kämpft für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags Der ARD-Vorsitzende Kai Gniffke hat sich für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen: „Wir werden für eine Beitragserhöhung kämpfen.“ © Quelle: dpa

Kailouli schreibt außerdem von dem schon erwähnten Moderatorencasting für die neue Sendung, zu dem sie und Aimen Abdulaziz-Said nicht eingeladen worden seien. Eine Begründung habe sie selbst auf Rückfrage nicht erhalten. Sie empfinde es als „beispiellos und diskriminierend“, dass der MDR mit ihr keine Kommunikation aufgenommen habe, mit anderen „Mima“-Moderatorinnen und ‑Moderatoren aber schon. Der MDR beantwortete Fragen des „Business Insider“ dazu nicht.

Auch Redakteure verlieren ihre Stellen

Was nach all diesem Hin und Her bleibt, ist mindestens ein Imageschaden für das „Mittagsmagazin“. Und von dem Wunsch, einen möglichst ruckelfreien Übergang zwischen RBB und MDR hinzubekommen, ist wohl auch nicht mehr viel übrig.

Über den Wechsel der Sendung zur neuen Anstalt dürfte es dabei ohnehin reichlich Unmut geben. Der Wechsel bedeutet nämlich nicht nur den Austausch mindestens zweier Moderatorinnen und Moderatoren, sondern auch den zahlreicher Redakteurinnen und Redakteure, Reporterinnen und Reporter.

MDR-Chefredakteurin Krittian hatte dem „Tagesspiegel“ gesagt: „Ich habe großen Respekt vor der journalistischen Leistung des RBB-Teams. Wir sind in einem guten kollegialen Austausch. Allerdings starten wir im MDR mit dem publizistischen Konzept gemeinsam mit dem ZDF neu, das gilt auch für die Redaktion. Und natürlich gibt es auch im MDR viele Kolleginnen und Kollegen, die große Lust auf diese spannende Aufgabe haben.“

Warum die Sendung zum MDR wechselt

Der RBB hatte das traditionelle Mittagsmagazin nur fünf Jahre lang produziert. 2018 war es von der früheren Intendantin Patricia Schlesinger als Prestigeobjekt nach Berlin geholt worden, zuvor hatte über Jahrzehnte hinweg der Bayerische Rundfunk die Sendung produziert.

Nach den Schlesinger-Jahren steckt der RBB allerdings in großen Finanznöten und muss an allen Ecken und Enden sparen. Interimsintendantin Katrin Vernau hatte zuletzt immer wieder klargemacht, das „Mittagsmagazin“ werde man sich nicht mehr leisten können. Der MDR bekundete frühzeitig Interesse an dem Format und kündigte zugleich an, die Sendung anders aufstellen zu wollen.

Ab 2024 soll das neue „Mittagsmagazin“ auf zwei Stunden Sendezeit verdoppelt werden. Beginnen soll die Sendung dann nicht mehr um 13 Uhr, sondern schon um 12 Uhr. Statt aus Berlin wird künftig aus Leipzig gesendet. Das „ARD Buffet“ soll im Zuge der Neuausrichtung 2025 eingestellt werden.