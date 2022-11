Keine dritte Amtszeit: MDR-Intendantin Karola Wille hört nächstes Jahr auf

Die Entscheidung ist gefallen: MDR-Intendantin Karola Wille will für keine dritte Amtszeit kandidieren. Das gab Wille am Montag bekannt. Damit wird der Leitungsposten im kommenden Jahr neu besetzt.

Leipzig. Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Karola Wille, will in knapp einem Jahr ihren Leitungsposten aufgeben. Sie werde sich im Herbst 2023 nicht um eine dritte Amtszeit bewerben, erklärte Wille am Montag vor dem MDR-Rundfunkrat. Ihr Vertrag endet somit am 31. Oktober nächsten Jahres, wie der MDR in Leipzig mitteilte.

Nach den Vorgaben des MDR-Staatsvertrages ist es jetzt Aufgabe des MDR-Verwaltungsrates, dem MDR-Rundfunkrat einen Personalvorschlag für die Leitung des MDR ab November 2023 zu unterbreiten. Eine Amtsperiode als Intendantin oder Intendant beim MDR dauert sechs Jahre.

Wille sagte zu ihrer Entscheidung, in den nächsten Monaten stehe das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem vor immensen Herausforderungen. Die ARD sei auf einem Reformweg, den es weiter konsequent zu beschreiten gelte. Zudem sei der MDR mitten in einer tiefgreifenden Transformation. „Diesen und anderen Themen werde ich mich bis zum Ende meiner Amtszeit weiterhin mit voller Kraft widmen.“ Im Herbst 2023 wolle sie dann „nach vielen Jahren in Führungsverantwortung beim MDR“ den Staffelstab übergeben.

Die promovierte Juristin wurde 1959 im damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) geboren. Nach Stationen als Justiziarin der Stadt Leipzig und Juristische Direktorin des MDR war sie im Oktober 2011 zur MDR-Intendantin gewählt worden. Sie trat ihr Amt zum 1. November 2011 an. 2016 wurde sie vom MDR-Rundfunkrat für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. 2016 und 2017 war Wille auch ARD-Vorsitzende, als der MDR den Vorsitz in der Sendergemeinschaft übernahm.

