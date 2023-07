Moderator Sven Voss: „Ich bin fasziniert von wahren Verbrechen“

Sven Voss ist eines der Gesichter des „Aktuellen Sportstudios“ und berichtet regelmäßig von großen Sportereignissen. Daneben ist der 47-Jährige aber auch häufig als Moderator von True-Crime-Formaten zu sehen. Seit vergangenem Jahr moderiert Voss einen Ableger des ZDF-Dauerbrenners „Aktenzeichen XY ... ungelöst“, die Sendung „XY gelöst“. In der neuen Staffel, am 5. und 12. Juli, sind jeweils um 20.15 Uhr vier neue Episoden der True-Crime-Reihe in Doppelfolgen zu sehen.

Herr Voss, in den vier neuen Folgen Ihrer Sendung „XY gelöst“ geht es um Fälle, die in der Muttersendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vorgestellt und erst nach langer Zeit geklärt werden konnten …

Stimmt, es gab zwar immer wieder Hinweise, aber bei allen vier Fällen waren die Ermittlungen schwierig, bis dann nach vielen Jahren – einer der Fälle wurde sogar erst nach 25 Jahren gelöst – endlich ein Puzzleteil zum anderen passte und die Verbrechen aufgeklärt werden konnten. Das war für die Ermittler und die Ermittlerinnen eine gewisse Genugtuung, und natürlich auch für „Aktenzeichen XY“, das bei der Aufklärung geholfen hat.

Sie moderieren neben „XY gelöst“ auch andere True-Crime-Sendungen. Ist das Thema wahre Verbrechen Ihr zweites Standbein neben der Sportberichterstattung?

Kann man so sagen, ich bin auf jeden Fall fasziniert von wahren Verbrechen – ein bisschen steckt diese Faszination ja vielleicht in jedem von uns. Das passt also ganz gut zu mir. Dazu kommt, dass mir meine Erfahrungen vor allem aus der Liveberichterstattung im Sport auch im Genre True Crime zugutekommen.

Aber so kriminell geht es im Sport doch gar nicht zu …

Das ist richtig. (lacht) Ich meine auch eher die Erfahrung, mit Menschen zu sprechen und dabei etwas herauszufinden – da unterscheiden sich Sportler und Ermittler kaum voneinander. True Crime ist aber nicht nur deshalb mein zweites Standbein, sondern auch, weil ich an das Gute glaube und davon überzeugt bin, dass Verbrechen wie Morde und andere schreckliche Dinge nicht ungesühnt bleiben dürfen.

True Crime boomt auf allen Kanälen, es gibt jedoch auch die Kritik, dass in diesem Genre schreckliche Verbrechen zu Unterhaltungszwecken ausgeschlachtet werden …

Das kommt darauf an, würde ich sagen. Es gibt bestimmt Formate, die ganz bewusst mit dem Gruselfaktor echter Fälle arbeiten um die Leute auf billige Art zu unterhalten. „XY gelöst“ und auch „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ gehören aber ganz sicher nicht dazu: Wir stellen Verbrechen nicht zur Schau, sondern versuchen, einen kleinen Teil zu ihrer Aufklärung beizutragen – und das ist doch eine gute Sache.

Wie wichtig ist Ihnen die Opferperspektive?

Sehr wichtig. Wir zeigen, wie Fälle aufgeklärt werden, aber eben auch, welche Auswirkungen Kriminalität und Verbrechen auf die Opfer haben. In der neuen Staffel geht es zum Beispiel um einen Fall, bei dem ein Mann seine Frau umgebracht hat und den Kindern erzählte, sie habe die Familie aus freien Stücken verlassen. Die Leiche der Frau mauerte er im Haus ein, sodass die ganze Familie über Jahre hinweg mit der toten Mutter unter einem Dach lebte – eine furchtbare Geschichte. Wir haben mit dem Seelsorger der Familie gesprochen, der uns vom Leid der Kinder berichtet hat, die damals Teenager waren. Zum Glück sind sie damit klargekommen, sie stehen heute voll im Leben. Ein Beispiel wie dieses zeigt, dass es uns eben nicht in erster Linie um den Gruselfaktor geht.

Wurden Sie selber schon Opfer einer Straftat?

Nein, und ich habe auch noch keine begangen, soweit ich weiß. (lacht) Aber ein Onkel von mir ist mal Opfer eines fiesen Betrügers geworden, der ihn richtig ausgenommen hat, über diese ganz spezielle Betrugsmasche wurde auch schon mehrmals in „Aktenzeichen XY“ berichtet. Der Betrüger hat alles leer geräumt, was an Konten und Lebensversicherungen und so weiter da war, da hatte mein Onkel ganz schön lange dran zu knapsen.