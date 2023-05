Moldau beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC‑Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Pasha Parfeni aus Moldau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Moldau beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 18 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: null (einmal dritter Platz)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Moldau derzeit eine Gewinnchance von weniger als einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Pasha Parfeni

Der Sänger Pasha Parfeni ist wie die Schwedin Lorreen ein ESC-Rückkehrer: Mit „Lăutar“ führte er Moldau schon in Baku 2012 ins ESC‑Finale – dem Jahr also, als Loreen dort siegte. Der Sänger, der eigentlich Pavel Parfeni heißt, kam am 30. Mai 1986 in Orhei zur Welt, einer moldauischen Stadt nördlich der Hauptstadt Chișinău. Er gewann mehrere Musikwettbewerbe und erfreut sich in seiner Heimat einer stabilen Karriere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Song

Am auffälligsten an Parfenis Beitrag aus Pop‑ und Folklorebestandteilen ist die rätselhafte Inszenierung: Wie ein irdener Derwisch tanzt der Sänger in braunem Pluderdress zwischen Frauen mit bombastischen Hornfrisuren umher, all das wirkt wie ein schrulliges Esoteriker­treffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das sind die Lyrics von „Soarele și luna“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Codrule cu frunză deasă,

Cred că mi-am găsit mireasă

Așa, așa, așa, așa, așa, așa

Nistrule cu apă lină,

M-am pierdut și ea-i de vină

Așa, așa, așa, așa, așa, așa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

I-am cântat eu doine multe

Pân-a vrut să mă sărute ea

Așa, așa, așa, așa, așa, așa

Păi, am cântat-o, am dansat-o,

În tot felul răsfățat-o,

Așa, așa, așa, așa, așa, așa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa





I-am promis miresei mele

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nuntă sub un cer cu stele

Așa, așa, așa, așa, așa, așa

I-am dat în a șaptea seară

Un inel cu piatră rară

Așa, așa, așa, așa, așa, așa





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Soarele și Luna

Soarele și Luna

Ne-or ține cununa

Ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





I-am promis miresei mele

Nuntă sub un cer cu stele

I-am dat în a șaptea seară

I-am dat în a șaptea seară

Un inel cu piatră rară

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Soarele și Luna

Soarele și Luna

Ne-or ține cununa

Ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

(Text: Yuliana Parfeni)