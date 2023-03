TV-Kultermittler Monk kommt zurück: Er löst seinen letzten Fall

Adrian Monk ist ein genialer Privatdetektiv, der allerdings unter Zwangsstörungen und einer Vielzahl von Phobien leidet. In der Hitserie „Monk“, die jahrelang erfolgreich bei RTL lief, klärte er eine Vielzahl von Kriminalfällen auf – gespielt wurde die schrullige Figur von Tony Shalhoub. Für Fans gibt es jetzt eine tolle Nachricht: Beim US‑Streaminganbieter Peacock feiert Monk ein einmaliges Comeback – im Film „Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie“. Es soll nach 125 TV‑Folgen der endgültig letzte Fall des Ermittlers sein, wie Peacock jetzt mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Film werde Monk zeigen, wie er „zurückkehrt, um einen letzten, sehr persönlichen Fall zu lösen, in dem es um seine geliebte Stieftochter Molly geht, eine Journalistin, die sich auf ihre Hochzeit vorbereitet“, so der Streamingdienst.

Mehr zum Thema Drama um Vater und Tochter Drama um Vater und Tochter „The Whale“: Bei diesen Streamingdiensten läuft der Oscargewinner

Neben Tony Shalhoub werden auch Ted Levine als Captain Leland Stottlemeyer, Traylor Howard als Assistentin Natalie Teeger, Jason Gray-Stanford als Lieutenant Randy Disher, Melora Hardin als ermordete Ehefrau Trudy Monk und Hector Elizondo als Psychiater Dr. Neven Bell wieder in ihren Rollen aus der beliebten Serie zu sehen sein. „Mr. Monk’s Last Case“ wird zudem vom ursprünglichen Kreativteam der Serie gedreht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herz und Humor der Originalserie

„Als der Serienschöpfer, ausführende Produzent und Autor Andy Breckman mit einem neuen Monk-Fall zu uns kam, der in der Gegenwart spielt, haben wir uns sofort wieder in diese Geschichte verliebt“, sagte Michael Sluchan, stellvertretender Chef des US‑Senders NBC, zu dem Peacock gehört. „Der Film hat das Herz und den Humor der Originalserie mit einer zeitgemäßen Relevanz“, so Sluchan. Wann der Film in Deutschland zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Monk wurde 2002 erstmals in den USA ausgestrahlt , es gab acht Staffeln, bevor die Serie 2009 endete. Das Krimikomödienformat erhielt zahlreiche Preise, allein Hauptschauspieler Shalhoub gewann drei Emmys und einen Golden Globe.

RND/vkoe