Kommt Donald Trump jetzt zurück zu Twitter?

Elon Musks Übernahme von Twitter sorgt für Wirbel, hatte der Milliardär doch noch im Frühjahr eine Rückkehr von Donald Trump in Aussicht gestellt. Kommt der verbannte Ex-US-Präsident nun also zurück auf die Plattform? Was dagegen spricht – und was dafür.

Ex-US-Präsident Donald Trump reckt auf einer Wahlkampfveranstaltung in Texas die Faust in die Höhe. (Archivbild)

Hannover. Der Tech-Milliardär Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Darauf deuten Tweets des Eigentümers in spe sowie Berichte aus US-Medien hin. Für die Social-Media-Plattform sowie seine Nutzerinnen und Nutzer werden nun wohl einige Änderungen anstehen. Allen voran könnte ein geschasster früherer Twitter-Dauerbrenner zurückkehren: Ex-US-Präsident Donald Trump.

Musk hatte stets kritisiert, dass die Plattform aus seiner Sicht zu stark die Meinungsfreiheit einschränke. In der Nacht zu Freitag teilte er zudem einen etwas kryptischen Beitrag auf Twitter: „Der Vogel ist befreit“, war dort zu lesen. Twitter hat als Logo einen blauen Vogel. Kehren nun Hass und Hetze zu dem Kurznachrichtendienst zurück?

Laut eines Berichts der US-Nachrichtenagentur Bloomberg plant Musk, unbefristete Sperren von Nutzerinnen und Nutzern abzuschaffen. Das könnte es Personen, die eigentlich bereits von Twitter ausgeschlossen worden waren, ermöglichen, auf die Plattform zurückzukehren. Damit wären auch für Donald Trump, der dort einst knapp 90 Millionen Follower hatte, Tür und Tor geöffnet. Im vergangenen Mai hatte Musk zudem gesagt, dass er im Falle eines Kaufs der Plattform Trumps Sperre zurücknehmen würde. Dennoch bleibt unklar, ob dem Ex-Präsidenten eine baldige Rückkehr tatsächlich erlaubt wird.

Elon Musk übernimmt Twitter – und feuert Führungskräfte Musk warf den Spitzenkräften vor, ihn und die Twitter-Investoren über die Zahl der gefälschten Konten auf der Plattform in die Irre geführt zu haben. © Quelle: Reuters

Twitter hatte Trump 2021 wenige Tage nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol verbannt. Als Grund nannte das Unternehmen damals weiterhin bestehende Risiken einer „Aufwiegelung zur Gewalt“. Knapp zwei Jahre später kokettiert Trump mit einer erneuten Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 – Twitter würde ihm für seine Kampagne eine große Plattform bieten.

Musk: Twitter darf kein „Ort des Schreckens“ werden

In einem offenen Brief an die Twitter-Anzeigenkunden beeilte sich Musk am Donnerstag aber, Befürchtungen über Twitter als Raum für Hass und Hetze zu zerstreuen. Er habe den Kurznachrichtendienst gekauft, weil es wichtig sei „für die Zukunft der Zivilisation“, einen „digitalen Rathausplatz“ zu haben, wo auf eine „gesunde Art“ debattiert werden könne, „ohne auf Gewalt zurückzugreifen“. Derzeit bestehe auf sozialen Medien die Gefahr, dass sie zu Echokammern der extremen Rechten und Linken werden, die zu mehr Hass und Spaltung der Gesellschaft führten, so Musk.

Er betont: „Twitter kann natürlich nicht zu einem gesetzesfreien Ort des Schreckens werden, wo alles ohne Konsequenzen gesagt werden darf“, schrieb der neue Eigentümer. „Unsere Plattform muss warm und einladend für alle sein“, erklärte Musk.

Trotz alledem hat Musk nach der Übernahme direkt zum Kahlschlag in der Chefetage der Plattform angesetzt. Gehen mussten Berichten zufolge der bisherige Twitter-Chef Parag Agrawal, Finanzchef Ned Segal und der langjährige Berater Sean Edgett, der sogar aus der Unternehmenszentrale eskortiert wurde, wie Bloomberg berichtet. Aufhorchen lässt jedoch auch die Entlassung von Vijaya Gadde, die zuletzt für den Kampf gegen Hassrede und Falschinformationen auf dem Kurznachrichtendienst verantwortlich zeichnete.

Mögliche Trump-Rückkehr birgt finanzielle Risiken für Twitter

Trotz aller Beschwichtigungen von Elon Musk: Die Anzeigenkunden von Twitter zeigten sich besorgt. Trumps Rückkehr auf die Plattform würde für viele Unternehmen eine rote Linie darstellen, sagte Kieley Taylor von der Agentur GroupM gegenüber dem „Wall Street Journal“. GroupM repräsentiert viele Marken und Unternehmen und kümmert sich um Anzeigenschaltungen unter anderem auch auf Twitter. Demnach hätten bereits ein gutes Dutzend von Marken die Agentur angewiesen, Werbung im Falle einer Trump-Rückkehr auf Twitter auszusetzen. Andere würden die Situation noch beobachten.

Ähnliches ist auf selbsternannten Twitter-Alternativen zu beobachten. Kaum ein großer Kunde schaltet Werbung auf Diensten wie der Trump-eigenen Plattform Truth Social oder Parler, dem Netzwerk, dass erst vor Kurzem wohl von Skandalrapper Kanye West übernommen wurde. West war zuletzt vor allem durch antisemitische Aussagen aufgefallen und hatte infolgedessen unter anderem seine Kooperation mit dem Sportartikelhersteller Adidas verloren. Auch er ist auf Twitter gesperrt.