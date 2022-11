Nach Skandal-Aussagen des katarischen WM-Botschafters: Sky-Moderator outet sich im Live-TV

Verbandsliga Ost: Deshalb besiegte der TSV Flintbek den VfB Kiel mit 6:4

In der Fußball-Verbandsliga Ost hat der TSV Flintbek in einem spannenden Spiel am Mittwochabend den VfB Kiel mit 6:4 niedergerungen. Die zweimalige Führung der Kieler glichen die Gastgeber immer wieder aus.