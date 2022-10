NDR: Keine Programmeingriffe, aber Kritik an Funkhaus-Chefin

Kommt Donald Trump jetzt zurück zu Twitter?

Elon Musks Übernahme von Twitter sorgt für Wirbel, hatte der Milliardär doch noch im Frühjahr eine Rückkehr von Donald Trump in Aussicht gestellt. Kommt der verbannte Ex-US-Präsident nun also zurück auf die Plattform? Was dagegen spricht – und was dafür.