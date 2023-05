Netflix-Actionfilm „The Mother“: Meine Mutter, die Killerin

Im Sommer 2021 unterzeichnete Jennifer Lopez einen Vertrag, in dem die Zusammenarbeit ihrer Produktionsfirma „Nuyorican“ mit dem Streaminggiganten „Netflix“ über mehrere Jahre festgelegt wurde. In den geplanten Film- und Serienprojekten sollte das Augenmerk auf Diversität gelegt und bei der Besetzung von Schlüsselpositionen Frauen vor und hinter der Kamera bevorzugt werden. Mit dem Actiondrama „The Mother“ startet nun bei Netflix der erste Film, der aus diesem J.-Lo-Deal hervorgegangen ist.

Für die Regie wurde die Neuseeländerin Niki Caro verpflichtet, die mit „Whale Rider“ (2002) bekannt wurde und zuletzt in der Disney Produktion „Mulan“ (2021) ihr Talent für poesievolle Action unter Beweis stellte. Lopez übernimmt selbst die Rolle der namenlosen FBI-Informantin, die zu Beginn in einem Hotelzimmer von zwei Bundespolizisten verhört wird. „Wir sind hier nicht sicher“ ist ihr erster Satz. Kurz danach fallen die schallgedämpften Schüsse der Scharfschützen. Zahlreiche Gesetzeshüter finden den Tod. Einzig der FBI Agent William Cruise (Omari Hardwick) und die hochschwangere Informantin überleben den Anschlag. Nach der Geburt sieht sich die Mutter gezwungen, die Tochter zur Adoption freizugeben, um das Kind nicht zu gefährden.

Jägerin in einer abgeschiedenen Hütte

Denn sie weiß, dass die Waffenhändler Adrian Lovell (Joseph Fiennes) und Hector Alvarez (Gael García Bernal), deren illegale Machenschaften sie an das FBI verraten hat, sie ein Leben lang verfolgen werden. Zwölf Jahre später lebt die Mutter im fernen Alaska als Jägerin in einer abgeschiedenen Hütte, als sie die Nachricht erreicht, dass ihre Tochter in Gefahr ist. Aber auch zusammen mit William kann sie die Entführung von Zoe (Lucy Paez) nicht verhindern. Sie folgt den Kidnappern bis nach Kuba, wo sie das Mädchen aus der Gefangenschaft Hectors befreien kann.

Um die Tochter zu schützen, nimmt sie Zoe mit nach Alaska, um ihr dort alles, was sie zum Überleben braucht, beizubringen. Da die Mutter in der US-Army ausgebildet wurde, in Afghanistan als versierte Scharfschützin auf sich aufmerksam machte, bevor sie als Auftragskillerin ins Waffenhändlerlager wechselte, stehen für die Zwölfjährige außergewöhnliche Inhalte auf dem Lehrplan: Autofahren im Schnee, der Umgang mit Schusswaffen und Präzisionsgewehren, Nahkampf mit dem Messer und das Verlegen von selbst gebastelten Tretminen. Natürlich sträubt sich das vorpubertäre Mädchen zunächst gegen den brachialen Survivalunterricht und den militärischen Erziehungston der Mutter, bis sie an der verordneten Selbstermächtigung Gefallen findet.

Was Liam Neeson kann, kann Jennifer Lopez schon lange

Was Liam Neeson kann, kann Jennifer Lopez schon lange, lautet das Motto von „The Mother“, der ähnlich wie „Taken“ die elterlichen Schutzinstinkte als Antriebsfeder für einen Actionthriller nutzt. Allerdings wird hier nicht die omnipotente Vaterfigur, sondern die zu allem entschlossene Mutter ins Zentrum gestellt. Regisseurin Niki Caro und ihre Drehbuchautorin Andrea Berloff („Sleepless“) zeigen, dass sie sich in der Männerdomäne des Actionkinos souverän behaupten können.

Dazu gehören harte Kampf- und Gefechtssequenzen ebenso wie eine heroische Frauenfigur, die ihre Mutterrolle vornehmlich als Kampf gegen (männliche) Bedrohung und Gewalt versteht und dieser kompetent die Stirn bietet. Jennifer Lopez kann hier endlich einmal wieder eine Auszeit vom selbst gewählten Image der Rom-Com-Queen nehmen. Durchaus überzeugend füllt sie die Rolle der unsentimentalen Mutter und bierernsten Kämpferin aus, welche hier nicht, wie so oft, als sexy Amazone inszeniert wird, sondern als Frau, die sich in einer gewalttätigen Welt Respekt zu verschaffen weiß. Dennoch ist „The Mother“ in erster Linie als Genreaneignung zu verstehen, die das eingefahrene Regelwerk des Actionthrillers geradlinig bedient und jenseits seiner weiblichen Perspektive zu wenig Mut zur Veränderung entwickelt.