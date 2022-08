Netflix-Codes: So sehen Sie alle versteckten Filme und Serien

Netflix schlägt häufig unpassende Filme und Serien vor? Der beliebte Streaming-Anbieter bietet viel mehr, als vielen Nutzern bewusst sein dürfte. Was die meisten nicht wissen: Mit einfachen Netflix-Codes lässt sich ein Überblick über das gesamte Streaming-Angebot verschaffen. Keine Angst: Die Hacks, die wir Ihnen hier vorstellen, sind absolut legal. Sie riskieren also keinen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von Netflix.

Wie funktionieren die Netflix-Codes?

Netflix speichert und katalogisiert Serien und Filme in der eigenen Datenbank. Aus dieser werden dem Zuschauer mithilfe eines Algorithmus und basierend auf dem eigenen Nutzerverhalten neue und - vermeintlich - passende Vorschläge präsentiert. Doch was, wenn Sie Zugriff auf das volle Programm hätten? Man muss nur wissen, wie!

Alle Titel auf Netflix anzeigen lassen

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie sich ganz einfach alle Inhalte einer bestimmten Kategorie bei Netflix anzeigen lassen können.

Die besagte Netflix-Datenbank ist gut strukturiert: Für jedes Subgenre der Film- und Serienwelt gibt es einen Unterordner, dem eine spezifische Nummer zugeordnet wird. Über diese Nummer kann jeder Titel, den Netflix im Sortiment hat, aufgerufen werden – nicht nur die ersten 20, wie es auf der Startseite von Netflix üblich ist. Die Kennzahl für „Klassische Action- und Abenteuerfilme“ ist zum Beispiel 46576.

Wo und wie kann man die Netflix-Codes eingeben?

Möglich ist die Nutzung der Netflix-Codes nur über Ihren Browser, also etwa mittels Computer oder Smartphone. Direkt in der App können Sie die Codes demnach nicht verwenden. Um gezielt nach einem Filmgenre zu suchen, geben Sie folgende Adresse in die Browserzeile ein:

www.netflix.com/browse/genre/x

Das „x“ steht dabei für eine der Nummern, die dem Genre zugeordnet ist. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über alle Genres und den dazugehörigen Nummern. Viel Spaß beim Stöbern!

Netflix-Codes im Überblick

Das sind die Codes für die größten Genres samt diverser Unterkategorien. Mitunter kann es sein, dass einige Kategorien nur in den USA angeboten werden oder entsprechende Inhalte im deutschen Angebot nicht verfügbar sind.

Netflix-Codes für Action und Abenteuer

Klassische Action- und Abenteuerfilme: 46576

Actionthriller: 43048

Actionkomödien: 43040

Abenteuer: 7442

Western: 7700

Martial-Arts-Filme: 8985

Comic- und Superheldenfilme: 10118

Crime-Actionfilme und -Abenteuer: 9584

Spionage-Action und -Abenteuer: 10702

Militär-Action und -Abenteuer: 2125

Asiatische Actionfilme: 77232

Netflix-Codes für Animes:

Animation für Erwachsene: 1881

Anime-Dramen: 452

Anime-Komödien: 9302

Anime-Serien: 6721

Anime-Filme: 3063

Fantasy-Anime: 11146

Horror-Anime: 10695

Sci-Fi-Anime: 2729

Netflix-Codes für Komödien

Romantische Komödien: 5475

Düstere Komödien: 869

Teen-Komödien: 3519

Politische Komödien: 2700

Stand-up-Comedy: 11559

Slapstick-Komödien: 10256

Satiren: 4922

Mockumentarys: 47147

Netflix-Codes für Dramen

Romantische Dramen: 1255

Gesellschaftsdramen: 3947

Politische Dramen: 6616

Krimidramen: 6889

Klassische Dramen: 29809

Sportdramen: 7243

Teen-Dramen: 9299

LGBTQ-Dramen: 500

Historienfilme: 12123

Militärdramen: 11

Biografische Dramen: 3179

Dramen nach wahren Begebenheiten: 3653

Dramen nach Buchvorlage: 4961

Independent-Dramen: 384

Netflix-Codes für LGBTQ-Filme:

LGBTQ-Filme: 5977

LGBTQ-Komödien: 7120

Romantische LGBTQ-Filme: 3329

LGBTQ-Dokumentarfilme: 4720

LGBTQ-Serien: 65263

Netflix-Codes für Science-Fiction und Fantasy

Sci-Fi und Fantasy: 1492

Action-Sci-Fi und -Fantasy: 1568

Alien-Science-Fiction: 3327

Sci-Fi- und Fantasy-Klassiker: 47147

Fantasy-Filme: 9744

Science-Fiction-Abenteuer: 6926

Science-Fiction-Thriller: 11014

Netflix-Codes für Filmklassiker

Komödienklassiker: 31694

Klassische Dramen: 29809

Sci-Fi- und Fantasy-Klassiker: 47147

Thriller-Klassiker: 46588

Epen: 52858

Stummfilme: 53310

Netflix-Codes für Thriller

Thriller: 8933

Actionthriller: 43048

Psychothriller: 5505

Politische Thriller: 10504

Thriller-Klassiker: 46588

Crime-Thriller: 10499

Gangsterfilme: 31851

Sinnliche Thriller: 972

Independent-Thriller: 3269

Übernatürliche Thriller: 11140

Netflix-Codes für Horrorfilme

Horrorkomödien: 89585

Monsterfilme: 947

Vampirhorrorfilme: 75804

Zombie-Horrorfilme: 75405

Monster und Kreaturen: 6895

Teuflische Geschichten: 6998

Schlitzer- und Serienmörderfilme: 8646

B-Horrorfilme: 8195

Netflix-Codes für Serien und Dokumentationen

Neben diesen Genres gibt es noch weitere „Special Interest“-Kategorien, mit jeweils bis zu elf Unterkategorien. Internationale Filme werden nach Ländern sortiert und sind ebenfalls über entsprechende Codes abrufbar. Hier eine Auswahl:

Dramaserien: 11714

Comedyserien: 10375

Action- und Abenteuerserien: 10673

Crime-/Krimiserien: 26146

Sci-Fi- und Fantasy-Serien: 1372

Mysteryserien: 4366

Horrorserien: 83059

Militärserien: 25804

Kinderserien: 27346

Serienklassiker: 46553

Miniserien: 4814

Dokureihen: 10105

Essen- und Reisereisen: 72436

Wissenschaft und Natur: 52780

Britische Serien: 52117

Koreanische Serien: 67879

Reality-TV: 9833

Netflix-Codes für Internationale Filme

Deutsche Filme: 58886

Deutsche Filme und Serien: 107563

Britische Filme: 10757

Französische Filme: 58807

Spanische Filme: 58741

Italienische Filme: 8221

Europäische Filme: 89708

Japanische Filme: 10398

Chinesische Filme: 3960

Indische Filme: 10463

RND/tr