Netflix: Diese Serien und Filme erweitern das Angebot im November

Als letztes Mittel: Asta der Uni Kiel will leerstehende Wohnungen besetzen

Sollten leerstehende Wohnungen in Kiel besetzt werden, um gegen die Wohnungsnot in der Stadt vorzugehen? Diese Möglichkeit bringt der Asta der Uni Kiel als letztes Mittel ins Gespräch, um mehr Unterkünfte für Studierende zu schaffen. JU und RCDS sehen in diesen Aussagen einen Aufruf zu einer Straftat.