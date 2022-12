Doku „Harry & Meghan“ lief in fast 33 Millionen Haushalten - diese Serie übertrifft das noch

In fast 33 Millionen Haushalten würde die Netflix-Serie über Prinz Harry und seine Frau Meghan bereits angesehen. Eine andere Serie des Dienstes wurde mittlerweile sogar schon in fast 176 Millionen Haushalten weltweit gestreamt.

Santa Barbara/London. Die Doku-Serie „Harry & Meghan“ ist laut Netflix schon in fast 33 Millionen Haushalten angesehen worden. Der Streamingdienst gab am Dienstag bekannt, dass die sechs Episoden (drei am 8. Dezember veröffentlicht, weitere drei am 15. Dezember) bis Sonntag (18. Dezember) zusammen weltweit schon rund 179,26 Millionen Stunden gestreamt worden seien. Geteilt durch die Gesamtdauer von 5,5 Stunden ergebe dies 32,6 Millionen Haushalte. Netflix ist nach eigenen Angaben mit 223 Millionen zahlenden Mitgliedern „der größte Streaming-Entertainment-Dienst weltweit“.

Der britische Prinz Harry (38) und seine Frau, Herzogin Meghan (41), erzählen in der Doku-Serie, wie sie ihren Abgang aus dem britischen Königshaus erlebt haben und erheben auch Vorwürfe gegen den Palast. Die Royal Family schweigt zu der Biographical Documentary.

„Wednesday“ auf Netflix in fast 176 Millionen Haushalten angesehen

Geschlagen wird diese Zahl vom Streaming-Hit „Wednesday“, der laut Netflix innerhalb von vier Wochen in fast 176 Millionen Haushalten weltweit angesehen worden. Jedoch hatte die Serie auch schon mehr Zeit, angesehen zu werden, da sie schon länger auf dem Markt ist. Die Zahl ergibt sich, wenn man die Zahl der gestreamten Stunden (1,19 Milliarden) durch die Länge der Serie teilt (6,8 Stunden), wie Netflix in einer Mitteilung vorrechnete. In der vergangenen Woche (12. bis 18.12.) flaute der Hype um die von Tim Burton produzierte Serie ein bisschen ab, dennoch kamen 173,96 Millionen gestreamte Stunden zu den vorherigen 1,02 Milliarden hinzu.

Der am 23. November veröffentlichte Achtteiler „Wednesday“ dreht sich um die gleichnamige Tochter der verschrobenen Gruselfamilie Addams, gespielt von Jenna Ortega (20). Auf einem Internat für übersinnliche Wesen geht sie einer Mordserie nach. Insbesondere ein exaltierter Tanz der Hauptdarstellerin bei einem Schul-Ball machte Furore - etwa auf Tiktok.

Erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt ist „Squid Game“

„Wednesday“ hält dem Streamingdienst zufolge nun „den Rekord für die zweitbeliebteste englischsprachige Serie auf Netflix“ - hinter der vierten Staffel der US-Jugend-Horrorserie „Stranger Things“. Erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt ist „Squid Game“ aus Südkorea. Netflix ist nach eigenen Angaben mit 223 Millionen zahlenden Mitgliedern in mehr als 190 Ländern „der größte Streaming-Entertainment-Dienst weltweit“.

