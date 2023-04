Netflix kündigt Animationsserie im „Stranger Things“-Universum an

Der Streamingdienst Netflix hat eine neue Animationsserie im „Stranger Things“-Universum angekündigt. Details sind bislang nur wenige bekannt. Produziert wird die noch namenlose Serie von den „Stranger Things“-Schöpfern Matt und Ross Duffer. Die Brüder sind US-amerikanische Regisseure und Drehbuchautoren und wurden als „The Duffer Brothers“ („Duffer-Brüder“) bekannt.

Die „Stranger Things“-Schöpfer Matt (links) und Ross Duffer. © Quelle: picture alliance / John Nacion/STAR MAX/IPx | John Nacion/STAR MAX/IPx

Im Stil der „Samstagmorgen“-Cartoons

„Wir haben schon immer von einer animierten ‚Stranger Things‘-Serie im Stil der ‚Samstagmorgen‘-Cartoons geträumt, mit denen wir aufgewachsen sind. Zu sehen, wie dieser Traum verwirklicht wurde, war absolut aufregend“, sagten die Duffer-Brüder laut der Mitteilung von Netflix.

„Samstagmorgen“-Cartoons (Original: „Saturday morning cartoon“) werden in den USA Zeichentrickserien genannt, die seit Mitte der 1960er-Jahre von den großen US-amerikanischen Fernsehsendern ausgestrahlt wurden - typischerweise am Samstagmorgen.

Duffer-Brüder: „Das Abenteuer geht weiter“

Mit an Bord sind auch die Produzenten Shawn Levy und Dan Cohen von 21 Laps sowie Eric Robles von Flying Bark Productions. „Wir könnten nicht mehr überwältigt sein von dem, was Eric Robles und sein Team sich ausgedacht haben – die Drehbücher und Illustrationen sind unglaublich, und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen. Das Abenteuer geht weiter“, erklärten Matt und Ross Duffer.

„Stranger Things“ als Theaterstück in London

Die Netflix-Serie „Stranger Things“ startete im Jahr 2016 und entwickelte sich zu einem weltweiten Hit. Vier Staffeln sind aktuell bei dem Streamingdienst zu sehen, die fünfte soll im Frühling oder Sommer 2024 erscheinen und das Ende der Serie markieren, hieß es zuletzt.

Die Geschichte der Kultserie wird demnächst auch im Theater fortgeschrieben. Netflix kündigte Anfang März ein Bühnenstück an, das am 17. November 2023 Premiere am Londoner West End feiern soll. „Stranger Things: The First Shadow“ spielt rund 25 Jahre vor den Ereignissen der beliebten Mysteryserie und erzählt, wie die Verbindung zwischen der fiktiven Kleinstadt Hawkins und der Schattenwelt zustande kam.

