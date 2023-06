Netflix produziert zweite Staffel mit Arnold Schwarzenegger

São Paulo. Arnold Schwarzenegger bleibt Serienstar. In der Nacht zum Sonntag wurde bekannt gegeben, dass die Actionkomödien-Serie „Fubar“ eine zweite Staffel erhält. Der in Österreich geborene 75-Jährige ist darin in seiner ersten Fernsehserien-Hauptrolle zu sehen. Netflix zeigt die Serie seit Mai.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schwarzenegger als CIA-Agent

In bislang acht Folgen lässt es Schwarzenegger als CIA-Agent an der Seite von Monica Barbaro in bewährter Manier krachen. Die Serie sammelte nach früheren Netflix-Angaben in knapp drei Wochen mehr als 30 Millionen Aufrufe weltweit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die erwartete Ankündigung einer zweiten Staffel wurde nun in São Paulo beim Fan-Event „Tudum“ vollzogen. Der Streamingriese hat nach eigenen Angaben 233 Millionen zahlende Abonnenten weltweit.

RND/dpa