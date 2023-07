Was trendet bei Netflix? Beliebte Serien und Filme im Überblick

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Wahl erneut gescheitert

Der Kreistag in Plön hat sich nicht konstituiert. Er scheiterte – wie in der vergangenen Woche – schon bei der Wahl des Kreispräsidenten. CDU-Vorschlag Christian Lüken bekam in vier Wahlgängen keine Mehrheit. Die Sitzung wurde abgebrochen. Wie geht es weiter?