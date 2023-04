Was trendet bei Netflix? Beliebte Serien und Filme im Überblick

Kostenfrei bis 16:00 Uhr lesen

Restaurant-Test „Lokalzeit“

Das Mittagsrestaurant Mercato Italiano zählt in Kiel zu den Geheimtipps. Inhaber Mauro Del Bello hat in der Tonberghalle einen Ort geschaffen, an dem die Gäste italienische Küche zwischen historischen Porsches genießen können. Wird in der Küche auch entsprechend Gas gegeben?