Was trendet bei Netflix? Beliebte Serien und Filme im Überblick

Härtefall-Regelung in SH

Ist es ein guter Kompromiss – oder eine verpasste Chance? Das Land Schleswig-Holstein hat am Freitag verkündet, wie sie künftig Beamten den Weg in die gesetzliche Krankenversicherung erleichtern will. Das sagt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) dazu – und so reagiert Laura Pooth vom DGB Nord.