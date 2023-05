Was trendet bei Netflix? Beliebte Serien und Filme im Überblick

Sozialdoku bei RTL II

„Hartz und herzlich“ 2023: Vorschau, Sendetermine und Infos zu den Bewohnern

Leben im sozialen Brennpunkt und am Existenzminimum: Jeden Dienstag gewährt „Hartz und herzlich“ einen ehrlichen Einblick in den Alltag am Rande der Gesellschaft. Wann Sie die nächste Folge der erfolgreichen Sozialdoku sehen können und worum es in dem Format geht, erfahren Sie hier.