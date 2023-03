Was trendet bei Netflix? Beliebte Serien und Filme im Überblick

„Everything Everywhere All at Once“ ist bester Film - Darstellerpreise für Fraser und Yeoh

„And the Oscar goes to ...“ hieß es in der Nacht wieder: In Hollywood wurden die Academy Awards verliehen. Der große Favorit „Everything Everywhere All at Once“ setzte sich in den wichtigsten Kategorien durch, aber auch ein deutscher Film triumphierte - den Verlauf der 95. Oscarverleihung können Sie hier im Ticker nachlesen.