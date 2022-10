Netflix überrascht mit Nutzerwachstum: Aktie schießt nach oben

Plattform für „Star Trek“-Fans: Im Dezember startet der neue Streamingdienst Paramount+

Streaming ohne Ende – am 8. Dezember geht in Deutschland das „Star Trek“-Haus Paramount+ an den Start. Das Haus mit den Bergen im Logo wird nicht die letzte Plattform sein, schon seit heute (18. Oktober) ist auch ARD Plus ein eigenständiger Streamingdienst. Obwohl noch Wachstum in Aussicht steht, ist der Streamingmarkt umkämpft – in der Not kehrt man zu überholt geglaubten Methoden zurück.