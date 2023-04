Netflix versteckt Startdatum der dritten „Lupin“-Staffel auf Webseite

„Lupin“ kehrt zurück - und zwar noch in diesem Jahr! Die Ankündigung der dritten Staffel des „Netflix“-Hits lief diesmal jedoch etwas anders ab als gewohnt: Der Streamingdienst ließ Fans rätseln, wann die neuen Folgen starten. Mittlerweile ist das Erscheinungsdatum offiziell bestätigt.

Berlin. Die Romane um Meisterdieb Arsène Lupin haben zahllose Filme inspiriert - und auch die französische Netflix-Serie „Lupin“: Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) spielt den smarten Ganoven Assane Diop, der den Tod seines Vaters rächen möchte und dafür spektakuläre Coups im Stile Lupins plant. Dabei schreckt er auch vor Entführung und Erpressung nicht zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sich Assane Diop nun ausgedacht hat, dürfte aber selbst für einen gewieften Gangster ungewöhnlich sein - denn der Protagonist des Streaming-Hits hat kurzerhand den Veröffentlichungstermin der dritten Staffel seiner Serie verschwinden lassen.

„Sie kennen mich. Ich mag Spiele“, erklärt Omar Sy in seiner Rolle als Diop in einem Video, das der Streamingdienst vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. „Netflix wollte Ihnen das Startdatum von ‚Lupin‘, Teil drei, mitteilen. Wir machen das anders. Und zwar etwas komplizierter.“ Er habe „das Datum versteckt“, so der Meisterdieb weiter. „Auf der Netflix-Seite. Sie müssen es finden. Viel Spaß!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lösung des Rätsels

Und tatsächlich: Der außergewöhnliche Clip ließ zahlreiche Fans miträtseln. Unter dem auf Twitter geposteten Video teilten Dutzende Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Vermutungen. Einigen Usern gelang es auch, den Hinweis auf der Netflix-Seite zu finden: Wer das eigene Profilbild bearbeitet, kann sich aus den Bildern verschiedener Heldinnen und Helden aus unterschiedlichen Netflix-Produktionen ein Avatar aussuchen. Auch der Cast von „Lupin“ ist dort vertreten - und zwar inklusive der Zahlen (310250), die das richtige Startdatum verraten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Demnach bestand die Möglichkeit, dass die neuen Folgen entweder ab 1. Mai 2023, 10. Mai 2023 oder 5. Oktober 2023 erscheinen. Inzwischen hat Netflix das Rätsel in einer Pressemeldung aufgelöst und bekannt gegeben, dass Fans der Serie sich noch bis zum 5. Oktober gedulden müssen.

RND/Teleschau