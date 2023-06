Neu auf Netflix: Er war einmal ein Trüffelschwein

Als der Wohnwagen in Flammen aufgeht, verliert Mike Atlas (Max Riemelt) nicht nur seine letzte Bleibe. Das ausgebrannte Campingmobil ist gleichzeitig auch ein Sinnbild für den Seelenzustand des ehemaligen Kriminalkommissars, der einen totalen Burn-out durchlebt hat.

Vor acht Monaten hat er Hals über Kopf alles hinter sich gelassen: seine Frau Lenni (Peri Baumeister) und die jugendliche Tochter Tinka (Tara Africah), aber vor allem den Job beim Berliner KDD, wo er als Ermittler im Drei-Schicht-Betrieb arbeitete.

„Trüffelschwein“ nannten ihn die Kollegen, weil Mike am Tatort immer wieder Spuren fand, die andere übersehen hatten. Ein paar Barthaare, die er in der Garagenauffahrt entdeckte, führten dazu, dass der Clanzugehörige Mussah Basher des Mordes an dem hochrangigen Richter Herres überführt werden konnte.

Aber an diese Details erinnert sich der ausgebrannte Polizist nur noch schemenhaft.

Ein Brandanschlag holt Mike zurück in die Gegenwart

Seit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt leidet Mike an einer posttraumatischen Belastungsstörung, durch die Gedächtnis und Selbstwahrnehmung deutlich eingeschränkt sind. Aber der brennende Wohnwagen holt ihn raus aus dem Niemandsland des Vergessens.

Der Brandanschlag wurde von dem Bruder des inhaftierten Mussah Ba­sher verübt. Vor Gericht hat der Angeklagte stets seine Unschuld beteuert und sich nun im Gefängnis die Pulsadern aufgeschnitten. Bruchstückhaft kommen Mikes Erinnerungen an den Prozess ins Gedächtnis zurück, und damit auch diffuse Schuldgefühle, denen der beurlaubte Polizist nun mit Ermittlungen in eigener Sache nachgeht.

Ein paar Barthaare haben Mussah Basher ins Gefängnis gebracht. © Quelle: Anne Wilk/Netflix/dpa

Mit der Aufklärung des Selbstmordes ist auch die junge Juristin Jule Andergast (Luise von Finckh) bei der Berliner Staatsanwaltschaft beauftragt. Ein Routinefall, dessen Akte nach Willen ihrer Chefin Corinna Steck (Melika Foroutan) möglichst bald geschlossen werden sollte.

Die Oberstaatsanwältin führt einen erbitterten Kampf gegen die Clankriminalität und hat dabei nicht nur rechtsstaatliche, sondern auch rassistische Motive. Die Ermittlungen der KDD-Kollegen Luka Zaric (Carlo Ljubek), Roland Sokowski (Antonio Wannek) und Spurenfinder Mike sind dabei stets besonders hilfreich.

Aber schon bald stößt Gerichtsassessorin Jule auf Ungereimtheiten im Mordfall Herres. Zusammen mit dem traumatisierten Polizisten Atlas bildet sie ein ungewöhnliches Ermittlungsteam, das in der deutschen Netflix-Serie „Schlafende Hunde“ tief in das Dickicht aus Kriminalität, Korruption und polizeilichem Fehlverhalten eintaucht.

Adaption der israelischen Serie „The Exchange Principle“

Drehbuchautor Christoph Darnstädt, der für die ARD die „Kroatien-Krimis“ entwickelt hat, transferiert hier die israelische Serie „The Exchange Principle“ (2016) schlüssig ins Berliner Format. Seit „Homeland“ werden Serien aus Israel immer wieder für den amerikanischen und europäischen Markt gecovert wie zuletzt der Mehrteiler „Kvodo“, der gleichzeitig in den USA unter dem Titel „Your Honour“ mit Bryan Cranston, in Frankreich mit Kad Merad und in Deutschland mit Sebastian Koch neu aufgelegt wurde.

Die spannende Plotstruktur und die moralische Komplexität der Geschichten aus Nahost finden sich auch in „Schlafende Hunde“ wieder. Der deutsche Netflix-Sechsteiler zeichnet sich nicht nur durch sein hochwertiges Produktionsdesign aus, sondern vor allem durch eine vielschichtige Figurenentwicklung, mit der die neun Hauptcharaktere durch die wendungsreiche Geschichte geführt werden.

Auch wenn hier zünftige deutsche Krimistereotypen angespielt werden, bleiben die Figuren nicht in den Klischees stecken, verwickeln sich immer wieder in persönliche Widersprüche und entziehen sich platten Freud-Feind-Schemata.

Neben Max Riemelt als introvertiertem, obdachlosem Kommissar außer Dienst überzeugen in dem passgenauen Cast vor allem Luise von Finckh als neugierige Nachwuchsstaatsanwältin und Carlo Ljubek in der Rolle des vermeintlich loyalen Polizeikollegen, der seiner Figur bis zur letzten Minute eine schillernde moralische Ambivalenz verleiht.

„Schlafende Hunde“, Netflix, mit Max Riemelt, Luise von Finckh, ab sofort streambar