Neu bei Amazon Prime Video im April – Filme und Serien im Überblick

Der Streaminganbieter Amazon Prime Video geht jeden Monat mit neuen Serienformaten, Staffeln und Filmen an den Start. Diese Titel kommen als Nächstes neu hinzu.

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme auf Amazon Prime Video im April 2023 anlaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Amazon Prime: Neue Inhalte im April

In jedem Monat gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Filme, Serien oder Staffeln an den Start. Auch Reality-TV-Shows und Dokumentationen zählen zum Streamingprogramm. Was wann als Nächstes neu hinzukommt, listen wir hier auf. Hinweis: Ein geändertes Veröffentlichungsdatum bei einzelnen Inhalten ist nicht unüblich. Ob ein Film oder eine Serie tatsächlich im Prime-Angebot enthalten ist, und damit ohne zusätzliche Gebühr abgerufen werden kann, sollte vor dem Streaming überprüft werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Filme, Serien und Staffeln auf Amazon Prime Video im April 2023

Alle Angaben ohne Gewähr.

1. April

„Fall – Fear Reaches New Heights“

4. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Neu definiert: J.R. Smith“ Staffel 1

6. April

„“Mona Lisa and the Blood Moon“

„LOL: Last One Laughing“ Staffel 4

7. April

„Gangs of Lagos“ – Krimi

„Mor mit Aussicht“ Staffel 4

„De Viaje Con Los Derbez“ Staffel 3

9. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Old“

12. April

„Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“

„Hatching“

13. April

„Devil‘s Pond“

„Cry Macho“

14. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„The Marvelous Mrs. Maisel“ Staffel 5

„Greek Salad“ Staffel 1

„Queens on the Run“ Staffel 1

16. April

„The Cell“

19. April

„Jagdsaison“

„Mord in Yellowstone City“

„Snake Eyes: G.I. Joe Origins“

20. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„The Many Saints Of Newark“

„Arac Attack“

21. April

„Judy Blume Forever“

„Dead Ringers“ Staffel 1

22. April

„Practical Magic – Zauberhafte Schwestern“

24. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„The Astronaut‘s Wife – Das Böse hat ein neues Gesicht“

25. April

„Ein perfekter Mord“

26. April

„Candyman“

„Mad City“

27. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„City Hall“

28. April

„Midnight Special“

„Citadel“ Staffel 1

29. April

„Midnight in the Switchgrass“

30. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ruby and the Well“