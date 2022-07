Der Streaminganbieter Amazon Prime Video geht jeden Monat mit neuen Serienformaten, Staffeln und Filmen an den Start. Diese Titel kommen als Nächstes neu hinzu.

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme auf Amazon Prime Video anlaufen.

Highlights bei Amazon Prime Video im August 2022

Auf Twitter gibt Amazon regelmäßig eine Übersicht, der Top-Titel, die im neuen Monat das Angebot erweitern. Dabei handelt es sich auch um Inhalte, für die eine Kauf- oder Leihgebühr anfällt. Das sind die Highlights im August:

Amazon Prime im August 2022: neue Filme, Serien und Staffeln

Monatlich gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Filme und Serien oder Staffeln an den Start. Dazu gehören sowohl die sogenannten Amazon Originals, also Eigenproduktionen des Video-on-Demand-Anbieters, als auch zahlreiche andere Serienformate. Was wann als Nächstes neu hinzukommt listen wir hier auf:

Ab 1. August bei Amazon Prime

Doom Patrol – Staffel 3

Ab 4. August bei Amazon Prime

„Die Maske“

„Flucht aus Pretoria“

Ab 5. August bei Amazon Prime

„Die Tribute von Panem – Catching Fire“

„Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1″

„Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2″

„Die Tribute von Panem – The Hunger Games“

„Dreizehn Leben“

Ab 8. August bei Amazon Prime

„Synchronic“

„The Tax Collector“

Ab 9. August bei Amazon Prime

„Passion Simple“

Ab 12. August bei Amazon Prime

„A League of their Own“, Staffel 1

„Cosmic Love“, Staffel 1

Ab 15. August bei Amazon Prime

„Benedetta“

„Rocca verändert die Welt“

Ab 16. August bei Amazon Prime

„Annette“

Ab 19. August bei Amazon Prime

„First Love“

„Making the Cut“, Staffel 3

„Schickeria“, Staffel 1

Ab 22. August bei Amazon Prime

„The Walking Dead“, Staffel 11

Ab 26. August bei Amazon Prime

„Samaritan“

„Untrapped: The Story of Lil Baby“

Ab 31. August bei Amazon Prime

„Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“

