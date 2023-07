Neu bei Amazon Prime Video im Juli – Filme und Serien im Überblick

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme auf Amazon Prime Video im Juli 2023 anlaufen.

Amazon Prime: Jeden Monat neue Inhalte

In jedem Monat gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Filme, Serien oder Staffeln an den Start. Auch Reality-TV-Shows und Dokumentationen zählen ingprogramm. Was wann als Nächstes neu hinzukommt, listen wir hier auf. Hinweis: Ein geändertes Veröffentlichungsdatum bei einzelnen Inhalten ist nicht unüblich. Ob ein Film oder eine Serie tatsächlich im Prime-Angebot enthalten ist, und damit ohne zusätzliche Gebühr abgerufen werden kann, sollte vor dem Streaming überprüft werden.

Neue Filme auf Amazon Prime Video im Juli 2023

Alle Angaben ohne Gewähr.

1. Juli

„Bergen“

2. Juli

„„Der kleine Drache Kokosnuss“

„Der kleine Drache Kokosnuss 2: Auf in den Dschungel!“

„Abyzou“

3. Juli

„Königreich der Bären“

„Bodyguard“

„Brügge sehen… und sterben?“

4. Juli

„Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones“

6. Juli

„L‘estate più calda“

„Loving Pablo“

7. Juli

„„Los Iniciados“

„Woodstock“

„TKKG“

„Time Is Up 2″

8. Juli

„Ghost Rider: Spirit of Vengeance“

„Six Bullets“

12. Juli

„The Hateful Eight“

13. Juli

„Machine Gun Preacher“

16. Juli

„Gamer“

17. Juli

„Der Hauptmann“

„Die goldenen Jahre“

„The Magic Flute“

18. Juli

„The Addams Family 2″

19. Juli

„Shutter Island“

20. Juli

„Die Mucklas … und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“

„Joker“

21. Juli

„The Covenant“

24. Juli

„Emily“

25. Juli

„Respect“

30. Juli

„Generation Beziehungsunfähig“

31. Juli

„Rambo – First Blood“

„Rambo 2 – Der Auftrag“

„Rambo 3″

„John Rambo“

„Rambo: Last Blood“

Neue Serien und Staffeln auf Amazon Prime im Juli 2023

1. Juli

„The Rookie“ Staffel 4

„The Knight in the Area“

7. Juli

„The Horror Of Dolores Roach“ Staffel 1

14. Juli

„Der Sommer, als ich schön wurde“ Staffel 2

21. Juli

„Libre De Reir“ Staffel 1

28. Juli