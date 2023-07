Neu bei Amazon Prime Video im Juli – Filme und Serien im Überblick

Schon am Donnerstag

Twitter-Konkurrent: Facebook-Konzern will Threads auf den Markt bringen

Für Twitter hat Elon Musk am Wochenende neue Beschränkungen verkündet, die Nutzerinnen und Nutzer verärgern. Gleichzeitig will der Facebook-Konzern in dieser Woche mit einer Konkurrenzanwendung an den Start gehen. Und hat dabei einen großen Vorteil gegenüber anderen Twitter-Rivalen.