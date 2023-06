Neu bei Amazon Prime Video im Juni – Filme und Serien im Überblick

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme auf Amazon Prime Video im Mai 2023 anlaufen.

Amazon Prime: Jeden Monat neue Inhalte

In jedem Monat gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Filme, Serien oder Staffeln an den Start. Auch Reality-TV-Shows und Dokumentationen zählen ingprogramm. Was wann als Nächstes neu hinzukommt, listen wir hier auf. Hinweis: Ein geändertes Veröffentlichungsdatum bei einzelnen Inhalten ist nicht unüblich. Ob ein Film oder eine Serie tatsächlich im Prime-Angebot enthalten ist, und damit ohne zusätzliche Gebühr abgerufen werden kann, sollte vor dem Streaming überprüft werden.

Neue Filme auf Amazon Prime Video im Juni 2023

Alle Angaben ohne Gewähr.

1. Juni

„James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“

2. Juni

„Medellìn“

4. Juni

„The Majestic“

5. Juni

„24 Hours to Live“

6. Juni

„In einem Land, das es nicht mehr gibt“

„Es gilt das gesprochene Wort“

7. Juni

„Disconnect“

8. Juni

„Culpa Mia – Meine Schuld“

9. Juni

„Creed III“

10. Juni

„Die Känguru-Chroniken“

„Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip“

13. Juni

„SAS: Red Notice“

15. Juni

„Dear Evan Hansen“

„Lass ihn gehen“

„Stillwater – Gegen jeden Verdacht“

17. Juni

„Dead for a Dollar“

„Lady in the Water: Das Mädchen aus dem Wasser“

18. Juni

„Unlocked“

19. Juni

„Der Vorname“

20. Juni

„Die Legende vom Tigernest“

24. Juni

„Halloween Kills“

25. Juni

„Mr. Right“

26. Juni

„The Good Neighbor“

29. Juni

„Blueback – Eine tiefe Freundschaft“

„Da kommt noch was“

Neue Serien und Staffeln auf Amazon Prime im Juni 2023

1. Juni

„Ray Donovan“, Staffel 6

„The Knight in the Area“

2. Juni

„Deadloch“ Staffel 1

„Shiny Happy People: Geheimnisse der Duggar-Familie“, Staffel 1

„With Love“, Staffel 2

7. Juni

„Joko Winterscheidt presents: The World‘s Most Dangerous Show“, Staffel 1

9. Juni

„The Lake – Der See“, Staffel 2

14. Juni

„Veronica Mars“

15. Juni

„Lewandowski – The Unknown“, Staffel 1

16. Juni

„The Grand Tour: Eurocrash“

23. Juni

„Colin From Accounts“

„I‘m a Virgio“, Staffel 1

30. Juni