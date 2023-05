Neu bei Amazon Prime Video im Mai – Filme und Serien im Überblick

Zeit für einen entspannten Filmabend oder Lust auf den nächsten ausgiebigen Serienmarathon? Wir verraten Ihnen, welche neuen Serien, Staffeln und Filme auf Amazon Prime Video im Mai 2023 anlaufen.

Amazon Prime: Jeden Monat neue Inhalte

In jedem Monat gehen bei Amazon Prime Video eine Reihe neuer Filme, Serien oder Staffeln an den Start. Auch Reality-TV-Shows und Dokumentationen zählen zum Streamingprogramm. Was wann als Nächstes neu hinzukommt, listen wir hier auf. Hinweis: Ein geändertes Veröffentlichungsdatum bei einzelnen Inhalten ist nicht unüblich. Ob ein Film oder eine Serie tatsächlich im Prime-Angebot enthalten ist, und damit ohne zusätzliche Gebühr abgerufen werden kann, sollte vor dem Streaming überprüft werden.

Neue Filme auf Amazon Prime Video im Mai 2023

Alle Angaben ohne Gewähr.

3. Mai

„Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr“

„Der Große Gatsby“

4. Mai

„Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft“

6. Mai

„Auerhaus“

10. Mai

„Crimes of the Future“

11. Mai

„Snowden“

12. Mai

„Die Biene Maja: Die Honigspiele“

„Triangle of Sadness“

14. Mai

„Romeo Must Die“

15. Mai

„Abseits des Lebens“

16. Mai

„Saw: Spiral“

18. Mai

„Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka!“

19. Mai

„Bones And All“

20. Mai

„Keanu“

22. Mai

„Bibi und Tina: Einfach Anders“

24. Mai

„Abgeschnitten“

26. Mai

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

„The Disaster Artist“

27. Mai

„Last Night in Soho“

29. Mai

„Die Frau des Zeitreisenden“

Neue Serien und Staffeln auf Amazon Prime im Mai 2023

5. Mai

„The Fall: Tod in Belfast“, Staffel 1

15. Mai

„LEGO Dreamzzz“, Staffel 1

18. Mai

„The Ferragnez“, Staffel 2

19. Mai

„Last Light“, Staffel 1

24. Mai

„James May: Oh Cook!“, Staffel 2

26. Mai

