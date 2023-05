Neu bei Amazon Prime Video im Mai – Filme und Serien im Überblick

Erfolgreiche Kinoreihe

„Fast and Furious“-Überraschung: Ist nach dem elften Teil doch nicht Schluss?

In wenigen Tagen kommt der zehnte Teil der „Fast and Furious“-Filmreihe in die Kinos, der bereits als Anfang vom Ende der Saga angekündigt wurde. Doch Vin Diesel und Michelle Rodriguez könnten sich in einem Interview verplappert haben: Ist auch nach dem elften Teil noch nicht Schluss?