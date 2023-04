Was bringt der April bei Apple TV+?

Mit eigenen Produktionen, „Originals“ genannt, möchte der Ende 2019 gestartete Video-on-Demand-Service Apple TV+ den Platzhirschen Netflix, Amazon Prime Video, Sky und anderen Streamingplattformen Konkurrenz machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was der Service derzeit kostet, mit wie vielen Menschen ein Abo geteilt werden kann und was Apple an Filmen und Serien zu bieten hat, zeigen wir hier.

Was kostet Apple TV+ in Deutschland?

Zum Start kostete Apple TV+ in Deutschland 4,99 Euro im Monat. Nach der Preiserhöhung im Oktober 2022 zahlt man für das Monatsabo nun 6,99 Euro. Neukundinnen und Neukunden wird der Betrag nach einem siebentägigen Probezeitraum berechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Apple TV+ ist in verschiedenen Angeboten erhältlich. Je nachdem, für welches Angebot man sich entscheidet, verändert sich der Preis, den man für Apples Streamingservice bezahlt: Bei Kauf eines Apple-Gerätes ist Apple TV+ in den ersten drei Monaten kostenlos. Der Streamingservice ist auch in Apple-One-Abos enthalten, in denen der Hard- und Softwarehersteller mehrere Dienste kombiniert. Das All-in-One-Abo kostet monatlich derzeit 16,95 Euro für Einzelpersonen, 22,95 Euro für Familien und 31,95 Euro in der Premiumvariante. Wer als Student oder Studentin ein Apple-Music-Abo besitzt (derzeit 5,99 Euro pro Monat), erhält damit kostenlos Zugang zu Apple TV+.

Neue Filme und Serien auf Apple TV+ im April 2023

Neu ab 5. April:

„Schmigadoon!“ (Staffel zwei)

Neu ab 7. April:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ (Dokuserie)

Neu ab 14. April:

„Beschütze sie“ (Serie)

„Janes tierische Abenteuer“ (Serie)

Neu ab 21. April:

„Drops of God“ (Serie)

„Ghosted“ (Actionfilm)

„Giganten des Tierreichs“ (Dokuserie)

Baseball live bei Apple TV+ im April

Folgende Spiele der US-amerikanischen Profibaseballliga MLB laufen im April live bei Apple TV+:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

7. April

Rangers gegen Cubs

8. April

Padres gegen Braves

14. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Giants gegen Tigers

15. April

Angels gegen Red Sox

22. April

Astros gegen Braves

Blue Jays gegen Yankees

29. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Phillies gegen Astros

Cardinals gegen Dodgers

Aktuelle Apple Originals

„Brezel und seine Dackel-Familie“ (Kinder und Familie)

„Briefe an …“ (Dokumentation)

„Das Problem mit Jon Stewart“ (Comedy)

„Der Morgen davor und das Leben danach“ (Drama)

„Die Peanuts: Es geht um die Liebe, Charlie Brown“ (Animation)

„Eule Eva“ (Kinder und Familie)

„Extrapolations“ (Drama)

„Hello Tomorrow!“ (Drama)

„Liaison“ (Thriller)

„Make or Break: World Surf League“ (Dokumentation)

„Monster Factory“ (Dokumentation)

„My Kind of Country – Eine musikalische Reise“ (Reality)

„Real Madrid: Until the End“ (Dokumentation)

„Sharper“ (Thriller)

„Shrinking“ (Comedy)

„Tannenzäpfchen und ihr Pony“ (Kinder und Familie)

„Ted Lasso“, Staffel drei (Comedy)

„Tetris“ (Thriller)

„The Big Door Prize“ (Comedy)

„Truth be Told – Der Wahrheit auf der Spur“ (Drama)

„Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ (Reise)

Darf ich mein Apple-TV+-Abo mit anderen teilen?

Ja. Laut Apple ist es möglich, sein Abo mit „bis zu fünf Familienmitgliedern“ zu teilen. Dank der sogenannten Familienfreigabe können bis zu sechs Nutzerinnen und Nutzer auf ein einziges Abo zugreifen. Alle Nutzenden können so mit einer jeweils eigenen Apple-ID auf dem eigenen Endgerät auf die Inhalte zugreifen. So können sechs Streams gleichzeitig über einen Account angesehen werden.

Serien und Filme: das Angebot

Apple sieht sich selbst nicht als Konkurrenten zu anderen Streaminganbietern wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. Es sollen zu einem Großteil Eigenproduktionen angeboten werden, mit denen das bestehende Apple-TV-Angebot erweitert und so ein Mehrwert geboten werden soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das überschaubare Angebot soll monatlich durch neue „Originals“ ergänzt werden. Diese können dann in 4K HDR/Dolby Vision angesehen werden, die meisten Titel bieten auch Dolby-Atmos-Sound. Wer ein iPhone, iPad, einen iPod Touch oder einen Mac nutzt, kann Folgen oder Filme herunterladen und sie sich offline ansehen.

Wie kann ich das Apple-TV+-Angebot nutzen?

Wer bereits ein Apple-Gerät nutzt und eine Apple-ID hat, kann das Angebot auf dem eigenen Endgerät nutzen. Zu den kompatiblen Geräten zählen: