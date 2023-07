Was bringt der Juli bei Apple TV+?

Mit eigenen Produktionen, „Originals“ genannt, möchte der Ende 2019 gestartete Video-on-Demand-Service Apple TV+ den Platzhirschen Netflix, Amazon Prime Video, Sky und anderen Streamingplattformen Konkurrenz machen.

Was der Service derzeit kostet, mit wie vielen Menschen ein Abo geteilt werden kann und was Apple an Filmen und Serien zu bieten hat, zeigen wir hier.

Was kostet Apple TV+ in Deutschland?

Zum Start kostete Apple TV+ in Deutschland 4,99 Euro im Monat. Nach der Preiserhöhung im Oktober 2022 zahlt man für das Monatsabo nun 6,99 Euro. Neukundinnen und Neukunden wird der Betrag nach einem siebentägigen Probezeitraum berechnet.

Apple TV+ ist in verschiedenen Angeboten erhältlich. Je nachdem, für welches Angebot man sich entscheidet, verändert sich der Preis, den man für Apples Streamingservice bezahlt: Bei Kauf eines Apple-Gerätes ist Apple TV+ in den ersten drei Monaten kostenlos. Der Streamingservice ist auch in Apple-One-Abos enthalten, in denen der Hard- und Softwarehersteller mehrere Dienste kombiniert. Das All-in-One-Abo kostet monatlich derzeit 16,95 Euro für Einzelpersonen, 22,95 Euro für Familien und 31,95 Euro in der Premiumvariante. Wer als Student oder Studentin ein Apple-Music-Abo besitzt (derzeit 5,99 Euro pro Monat), erhält damit kostenlos Zugang zu Apple TV+.

Neue Filme, Serien und Dokus auf Apple TV+ im Juli 2023

ab 12.7.2023

Foundation

ab 14.7.2023

The After Party

ab 21.6.2023

Stephen Curry: Underrated

ab 28.6.2023

The Beanie Bubble

Aktuelle Apple Originals

Beschütze sie (Mystery)

Boom! Boom! Whe World vs Boris Becker (Dokumentation)

Drops of God (Drama)

Ed Sheeran (Musik)

Ein Planet vor unserer Zeit 2 (Dokumentation)

Eule Eva (Kinder und Familie)

Extrapolations (Drama)

Fire in the Sky (Drama)

Frosch und Kröte (Kinder und Familie)

ghosted (Action)

Giganten des Tierreichs (Dokumentation)

Hariet – Spionage aller Art (Kinder und Familie)

Janes tierische Abenteuer (Kinder und Familie)

My Kind of Country – eine musikalische Reise (Reality TV)

Platonic (Comedy)

Schmigadoon! (Comedy)

Silo (Science-Fiction)

Still: A Michael J. Fox Movie (Dokumentation)

Stilles Wasser (Kinder und Familie)

Ted Lasso (Comedy)

Tetris (Thriller)

The Bigger Door Prize (Comedy)

The Desert (Comedy)

Darf ich mein Apple-TV+-Abo mit anderen teilen?

Ja. Laut Apple ist es möglich, sein Abo mit „bis zu fünf Familienmitgliedern“ zu teilen. Dank der sogenannten Familienfreigabe können bis zu sechs Nutzerinnen und Nutzer auf ein einziges Abo zugreifen. Alle Nutzenden können so mit einer jeweils eigenen Apple-ID auf dem eigenen Endgerät auf die Inhalte zugreifen. So können sechs Streams gleichzeitig über einen Account angesehen werden.

Serien und Filme: das Angebot

Apple sieht sich selbst nicht als Konkurrenten zu anderen Streaminganbietern wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. Es sollen zu einem Großteil Eigenproduktionen angeboten werden, mit denen das bestehende Apple-TV-Angebot erweitert und so ein Mehrwert geboten werden soll.

Das überschaubare Angebot soll monatlich durch neue „Originals“ ergänzt werden. Diese können dann in 4K HDR/Dolby Vision angesehen werden, die meisten Titel bieten auch Dolby-Atmos-Sound. Wer ein iPhone, iPad, einen iPod Touch oder einen Mac nutzt, kann Folgen oder Filme herunterladen und sie sich offline ansehen.

Wie kann ich das Apple-TV+-Angebot nutzen?

Wer bereits ein Apple-Gerät nutzt und eine Apple-ID hat, kann das Angebot auf dem eigenen Endgerät nutzen. Zu den kompatiblen Geräten zählen: