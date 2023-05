Neuheit bei „Bauer sucht Frau“: Erstmals drei Bäuerinnen auf der Suche

Köln. Das gab es in dieser beliebten Kuppelshow bisher noch nie: Bei „Bauer sucht Frau“ sind in der neuen Staffel gleich drei Bäuerinnen auf der Suche nach der großen Liebe. Das teilte RTL am Montag in Köln mit. Pferdehalterin Alexandra, Pferdewirtin Carolin und Geflügelbäuerin Stefanie werden neben zwölf weiteren Bauern bei „Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern“ am Pfingstmontag um 19.05 Uhr bei RTL zu sehen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Moderatorin Inka Bause ist aus dem Häuschen: „Volle Frauenpower! Ich bin begeistert, dass Alexandra, Carolin und Stefanie so mutig waren und sich bei uns beworben haben. Danke! Jetzt freue ich mich sehr diese tollen Frauen in den kommenden Monaten bei ihrer Suche nach dem Richtigen zu begleiten.“ 15 Menschen zwischen 23 und 69 Jahren sind laut RTL in der 19. Staffel dabei, „darunter auch Christoph, der erste Bauer seit Start der Sendung, der vegan lebt“.

RND/dpa