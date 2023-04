Neuheiten bei Disney+ im April 2023

Einkaufszentrum in der Innenstadt

Leerstand im Sophienhof in Kiel: Was über neue Mieter bekannt ist

Die Leerstandsquote im Sophienhof in Kiel ist derzeit relativ hoch. Nun hat auch die Schuhkette Görtz ihr Geschäft in dem Einkaufszentrum geschlossen. Bis neue Mieter in die freien Ladenflächen einziehen, wird es dauern. Dies hängt mit geplanten Bauarbeiten zusammen. Was bisher über neue Geschäfte bekannt ist.