Neuheiten bei Disney+ im Juli 2023

Disney, das war lange Zeit die bunte Zeichentrickfabrik, deren Märchen- und Kinderfilme ganze Generationen geprägt haben. Längst umfasst das Angebot jedoch mehr als „Cinderella“ und „Der König der Löwen“. Nicht nur wurde das Filmgeschäft durch die Übernahme anderer Studios oder den Aufkauf erfolgreicher Filmreihen expandiert. Seit November 2019 mischt der US‑Medienkonzern auch auf dem Streaming­markt mit. In Deutschland steht Disney+ seit Juni 2020 zur Verfügung.

Wie die Konkurrenz, allen voran Netflix und Amazon Prime Video, erweitert auch Disney+ sein Angebot monatlich. Was im aktuellen Monat neu hinzukommt, listen wir hier auf.

Neue Serien bei Disney+ im Juli 2023

ab 5.7.

„Kizazi Moto: Generation Fire“

„Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur“, Staffel 2

„Haie auf Angriff“, Staffel 8

„The Great North“, Staffel 3

„The Nanny’s Secrets“, Staffel 1

ab 12.7.

„Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur“, Staffel 1

„Ganz oder gar nicht: Die Serie“

„The Secrets of Hillsong“

„The Company You Keep“, Staffel 1

„Große Erwartungen“, Staffel 1

„A Superfantastica Historia do balao“, Staffel 1

ab 19.7.

„The Lessen is Murder“, Staffel 1

„Snowfall“, Staffel 6

„Chapelwaite“, Staffel 1

ab 24.7.

„Futurama“, Staffel 11

ab 26.7.

„How I Met Your Father“, Staffel 2

„Drag Me to Dinner“, Staffel 1

„Hör mal, wer da hämmert“, Staffel 1–8

Neue Filme und Dokus bei Disney+ im Juli 2023

ab 7.7.

„Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger“

„Haie von oben“

„Badetag“

„Der Freizeitkapitän“

„Micky, der Bauarbeiter“

„Frankies Katzenmusik“

„Goofy macht Gymnastik“

„Tanz der Skelette“

ab 8.7.

„Bleach: Thousand-Year Blood War Part 2“

ab 14.7.

„True Lies“

„Die große Hai-Zählung“

„Das Turnier der Haie“

„Unersättlich: Haie, die alles fressen“

ab 21.7.

„Superkräfte der Haie“

„Hai vs. Boot“

ab 28.7.

„Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly“

„Imagine Dragons Live in Vegas“

Wie funktioniert Disney+?

Um Inhalte auf Disney+ abrufen zu können, muss ein kosten­pflichtiges Abo abgeschlossen werden. Im Standardabo kann über denselben Account auf vier Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Dabei spielt keine Rolle, auf welchem Endgerät, also etwa Laptop, Tablet, Smartphone oder Fernseher Disney+ genutzt wird. Wer seinen Account mit mehreren Nutzern teilt, kann bis zu sieben Profile anlegen. Über den Starkanal werden Inhalte angeboten, die sich an ein jugendliches oder erwachsenes Publikum richten.

Was läuft auf Disney+?

Neben Disney-Klassikern und neuen Original­produktionen bietet Disney+ eine Vielzahl an Inhalten anderer Marken an. Besonders die Übernahme reich­weiten­starker Filmfranchises wie „Star Wars“ oder dem „Marvel Cinematic Universe“ sowie die Eingliederung anderer Studios und Medien­unternehmen wie Pixar, Hulu oder 21st Century Fox samt jeweiliger Anteile machen den Streamingdienst für ein diverses Publikum attraktiv. So bietet Disney+ Fans des Superhelden-Blockbusters, der Kultserie „Die Simpsons“ sowie von Natur­dokumentationen von National Geographic gleichermaßen eine Plattform.

