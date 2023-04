Neu bei Wow im April 2023: Welche Serien und Filme kommen dazu?

Der Bezahlsender Sky bietet mit Wow eine eigene Streamingplattform für seine Kundinnen und Kunden an. Mit dem aus Sky Ticket hervorgegangenen Service will der deutsche Pay-TV-Riese auf dem internationalen Streamingmarkt mitmischen. Dafür wartet Sky Wow mit einem beachtlichen Angebot auf: Neben einer Fülle an Eigenproduktionen sind auf Wow unter anderem Produktionen von HBO, NBC, Kinoblockbuster, Serien und Livesport vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was im aktuellen Monat neu hinzukommt, listen wir hier auf.

Neue Serien, Shows und Dokumentationen bei Wow im April 2023

seit 6. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Mord an Meredith Kercher“

„Tender Hearts“, Staffel eins

seit 7. April

„Elon Musk: Genie und Wahnsinn“, Staffel eins

seit 10. April

„Air Warriors“, Staffeln neun und zehn

„Der Anschlag: Angriff auf den BVB“

seit 11. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Succession“, Staffel vier

seit 12. April

„A Town Called Malice“, Staffel eins

seit 13. April

„Die Conners“, Staffeln eins und zwei

seit 14. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tierischer Alltag“, Staffel eins

seit 15. April

„Tracy Morgan: Black and Blue“

seit 17. April

„Barry“, Staffel vier

„Die Goldbergs“, Staffel zehn

ab 20. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Forensik: Dem Mörder auf der Spur“, Staffel zwei

ab 22. April

„Marc Maron: From Bleak to Dark“

ab 24. April

„Ningaloo: Australiens Ozeanwunder“, Staffel eins

„Poker Face“, Staffel eins

ab 25. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„C.B. Strike: Troubled Blood“, Staffel drei

ab 29. April

„Pete Holmes: Faces and Sounds“

Neue Filme bei Wow im April 2023

seit 1. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Three Thousand Years of Longing“

seit 3. April

„Control“

seit 7. April

„The Portable Door“

seit 8. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alfons Zitterbacke: Endlich Klassenfahrt“

seit 9. April

„Black Adam“

seit 10. April

„Ticket ins Paradies“

seit 14. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“

seit 15. April

„Notre-Dame in Flammen“

seit 17. April

„1UP“

ab 21. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nope“

ab 22. April

„The Invitation: Bis dass der Tod uns scheidet“

ab 24. April

„Schmetterlinge im Ohr“

ab 28. April

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„The Woman King“

ab 29. April

„A Good Person“

Was kostet Wow und welche Abos gibt es?

Die Kosten für Wow variieren je nach Paket. Derzeit werden drei Abos angeboten:

Wow Serien Abo: 9,99 Euro monatlich (erste sechs Monate 7,99 Euro monatlich)

Wow Filme & Serien Abo: 14,98 Euro monatlich (erste sechs Monate 9,98 Euro monatlich)

Wow Live-Sport Abo: 29,99 Euro monatlich (erste zwölf Monate 24,99 Euro monatlich)

Jedes Abo kann miteinander kombiniert werden. Wer alle Wow-Inhalte, also Filme, Serien und Sport streamen möchte, zahlt dafür derzeit 29,97 Euro monatlich für das erste Jahr. Danach beläuft sich der Preis für das Komplett-Abo auf 44,97 Euro monatlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die hier genannten Preise gelten mit Stand 20. April 2023.

Auf welchen Geräten kann ich Wow nutzen?

Wie bei anderen Streaminganbietern auch, ist Wow auf einer Vielzahl an Endgeräten nutzbar. Derzeit lässt sich der Service unter anderem auf dem PC (Windows oder Mac), Smartphone und Tablet, Amazon Fire TV, Apple TV, Magenta, Playstation oder Xbox sowie auf Smart TVs verschiedener Hersteller einrichten beziehungsweise per Internetbrowser abrufen.

Mit wie vielen Personen kann man auf Wow gleichzeitig streamen?

Pro Konto können fünf Geräte gleichzeitig registriert sein. Gleichzeitig streamen ist dagegen nur auf zwei Geräten möglich. Registrierte Geräte können in der Kontoverwaltung gelöscht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was läuft auf Wow?

Kinofilme kurz nach ihrem Start streamen? Das verspricht Wow seinen Kundinnen und Kunden. Dazu lockt der Streaminganbieter mit exklusiven HBO-Serien („Game of Thrones“, „House of the Dragon“, „Westworld“, „Sex and the City“, „The Last of Us“ und mehr), Comedy, Dokumentationen, Reality-TV und Kindersendungen. Auch Sportfans kommen bei dem Streamingdienst von Sky auf ihre Kosten: Im Sport-Abo enthalten sind Einzelspiele der 1. und alle Spiele der 2. Fußball-Bundesliga, der Premier League und des DFB-Pokals. Dazu kommen zahlreiche weitere Sportprogramme wie Formel 1, Tennis, Golf und Handball.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter