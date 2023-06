Neu bei Wow im Juni 2023: Welche Serien und Filme kommen dazu?

Der Bezahlsender Sky bietet mit Wow eine eigene Streamingplattform für seine Kundinnen und Kunden an. Mit dem aus Sky Ticket hervorgegangenen Service will der deutsche Pay-TV-Riese auf dem internationalen Streamingmarkt mitmischen. Dafür wartet Sky Wow mit einem beachtlichen Angebot auf: Neben einer Fülle an Eigenproduktionen sind auf Wow unter anderem Produktionen von HBO, NBC, Kinoblockbuster, Serien und Livesport vertreten.

Was im aktuellen Monat neu hinzukommt, listen wir hier auf.

Neue Serien, Shows und Dokumentationen bei Wow im Juni 2023

ab 1.6.2023

„Fred West in Glasgow“

ab 2.6.2023

„The Rookie“, Staffel 4

ab 5.6.2023

„The Idol“

ab 8.6.2023

„Paris Police 1905″

ab 11.6.2023

„Fantasy Island“, Staffel 2

ab 18.6.2023

„Intelligence: A Special Agent Special“

ab 21.6.2023

„Christian“, Staffel 2

ab 22.6.2023

„And Just Like That…“, Staffel 2

„The Ark "

Neue Filme bei Wow im Mai 2023

ab 2.6.2023

„Plane“

ab 3.6.2023

„Agent Game“

ab 5.6.2023

„Das Leben ein Tanz“

ab 9.6.2023

„Stasikomödie“

ab 10.6.2023

„Orphan – First Kill“

ab 12.6.2023

„Escape the Field“

ab 16.6.2023

„Bodies Bodies Bodies“

ab 17.6.2023

„Section 8″

ab 19.6.2023

„Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“

ab 23.6.2023

„Violent Night“

ab 24.6.2023

„Dead Shot“

ab 26.6.2023

„Mittagsstunde“

ab 30.6.2023

„Tausend Zeilen“

Was kostet Wow und welche Abos gibt es?

Die Kosten für Wow variieren je nach Paket. Derzeit werden drei Abos angeboten:

Wow Serien Abo: 9,99 Euro monatlich (erste sechs Monate 7,99 Euro monatlich)

Wow Filme & Serien Abo: 14,98 Euro monatlich (erste sechs Monate 9,98 Euro monatlich)

Wow Live-Sport Abo: 29,99 Euro monatlich (erste zwölf Monate 24,99 Euro monatlich)

Jedes Abo kann miteinander kombiniert werden. Wer alle Wow-Inhalte, also Filme, Serien und Sport streamen möchte, zahlt dafür derzeit 29,97 Euro monatlich für das erste Jahr. Danach beläuft sich der Preis für das Komplett-Abo auf 44,97 Euro monatlich.

Die hier genannten Preise gelten mit Stand 20. Mai 2023.

Auf welchen Geräten kann ich Wow nutzen?

Wie bei anderen Streaminganbietern auch, ist Wow auf einer Vielzahl an Endgeräten nutzbar. Derzeit lässt sich der Service unter anderem auf dem PC (Windows oder Mac), Smartphone und Tablet, Amazon Fire TV, Apple TV, Magenta, Playstation oder Xbox sowie auf Smart TVs verschiedener Hersteller einrichten beziehungsweise per Internetbrowser abrufen.

Mit wie vielen Personen kann man auf Wow gleichzeitig streamen?

Pro Konto können fünf Geräte gleichzeitig registriert sein. Gleichzeitig streamen ist dagegen nur auf zwei Geräten möglich. Registrierte Geräte können in der Kontoverwaltung gelöscht werden.

Was läuft auf Wow?

Kinofilme kurz nach ihrem Start streamen? Das verspricht Wow seinen Kundinnen und Kunden. Dazu lockt der Streaminganbieter mit exklusiven HBO-Serien („Game of Thrones“, „House of the Dragon“, „Westworld“, „Sex and the City“, „The Last of Us“ und mehr), Comedy, Dokumentationen, Reality-TV und Kindersendungen. Auch Sportfans kommen bei dem Streamingdienst von Sky auf ihre Kosten: Im Sport-Abo enthalten sind Einzelspiele der 1. und alle Spiele der 2. Fußball-Bundesliga, der Premier League und des DFB-Pokals. Dazu kommen zahlreiche weitere Sportprogramme wie Formel 1, Tennis, Golf und Handball.

