Zauberhaft oder eher gruselig? – „Harry Potter“ geht in Serie

Wer will sich mit diesem Trio messen? Harry Potter (Daniel Radcliffe, l.) mit seinen besten Freunden Ron (Rupert Grint, M.) und Hermine (Emma Watson, r.) im Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Jetzt sollen Joanne K. Rowlings sieben „Harry Potter“-Romane noch einmal in einer Serie verfilmt werden.

Remakes – die Film- und Serienwelt ist voll davon. Von Zeit zu Zeit braucht es einfach einen neuen King Kong, auch wenn man weiß, dass der große verliebte Affe am Ende vom Wolkenkratzer fällt. Immer wieder erwacht Godzilla oder lässt Dracula unterm verschobenen Sargdeckel die Fangzähne blitzen.

Und eine Filmfigur ist auch nicht zwangsläufig an einen Darsteller gebunden, das beweisen die vielen Tarzans, Batmans, Sherlocks der Filmgeschichte. Man gewöhnt sich an solchen Gestaltwandel und akzeptiert mühelos die Vielgesichtigkeit eines James Bond – mal sieht 007 aus wie Roger Moore und dann wieder wie Daniel Craig.

Zehn Jahre soll Harry Potter für den Streamingdienst Max zaubern

Aber ein neuer „Harry Potter“? Warner Brothers hat am Mittwoch – noch ohne konkrete Daten – eine „Harry Potter“-Serie für den geplanten neuen konzerneigenen Streamingdienst Max angekündigt. Sieben Staffeln sind geplant, pro Buch eine. Zehn Jahre soll das sensationelle Simsalabim von der ersten bis zur letzten Folge dauern.

Kann jedoch jemand anderes als Daniel Radcliffe der mutige Zauberlehrling Harry sein, jemand anderes als Emma Watson in die Rolle der (alt)klugen Hermine schlüpfen? Und Rupert Grint ist doch wohl der einzig vorstellbare Gryffindor-Paddel Ron Weasley – oder? Gut, schon in den Verfilmungen (2001–2011) gab es Zweitbesetzungen. Nach dem Tod von Richard Harris schlüpfte Michael Gambon im dritten Film in die Rolle des alten weisen Schulleiters Albus Dumbledore. Aber hinter dem mächtigen Vollbart der Figur fiel der Personalwechsel an der Gymnasiumsspitze kaum auf.

Die Kinofilme waren Teil der Pottermania der Nullerjahre

„Harry Potter und der Stein der Weisen“ war der Filmhit des Jahres 2001. Der zwar nicht ganz so toll war wie die Buchvorlage von Joanne K. Rowling, aber viel besser, als man gedacht hatte, der tricktechnisch glänzte und dramaturgisch nicht allzu oberflächlich geriet. Wir bekamen opulent bebildert, wie Harry Potter auf die Zauberschule Hogwarts gelangte. Bei einer Szene des sonst eher märchenhaften Films empfiehlt es sich bis heute, dem Nachwuchs die Augen zuzuhalten: Ein Gesicht, das aus einem Hinterkopf wächst, ist nicht jederkinds Sache.

Und ab dem phänomenalen „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“-Film (2003) wurde es dann sogar richtig gruselig. Die achtteilige Filmreihe war unverzichtbarer Teil der weltweiten Pottermania der Nullerjahre und ist – wiewohl nicht ohne Makel – so doch Kult geworden. Und sie blockbusterte auch kraftvoll: Mit 7,7 Milliarden Dollar Einspielergebnis steht sie auf Platz drei der Kinobestsellerliste nach den „Marvel Cinematic Universe“-Streifen und den „Star Wars“-Filmen.

Jetzt also das Ganze noch mal. Der lange Kampf Gut gegen Böse, Harry versus Horror, der blitznarbige Zauberazubi gegen den nasenlosen Lord Voldemort ... und zwar nicht nur so zwischendurch mal eins auf die Mütze, sondern bis einer stirbt. Von Schauspielerinnen und Schauspielern ist einstweilen noch keine Rede. Sie sind entweder unter Verschluss in Warners Geheimniskiste – oder noch gar nicht gefunden.

Es geht bei der „Potter“-Serie um Geld, Verjüngung und – Qualität

Warum „Potter 2.0“? Wahrscheinlich geht es zuvörderst um Geld und Verjüngung. Die Erinnerung an das Potterversum muss wachgehalten werden, neue Generationen müssen hinzugewonnen werden – schließlich hängen Themenparks, Fanshops, Games und einiges mehr von der stabilen Popularität der Geschichte ab. Ein Theaterstück um den erwachsenen Harry machte einigermaßen Furore, die überaus gelungenen Prequelfilme um „Phantastische Tierwesen“ (2016–2022) liefen solide – aber längst nicht so überwältigend wie die Originalfilme, weshalb es weitere Filme mit Eddie Redmayne als Zauberforscher Newt Scamander, so die Einschätzung von Fachleuten, wohl eher nicht geben wird.

„Potter“-Mutter Joanne K. Rowling, führte Qualitätsaussichten für die neue Serie ins Feld. „Ich freue mich darauf“, ließ sie mitteilen, „Teil dieser neuen Adaption zu sein, die einen Grad an Tiefe und Detailreichtum möglich macht, wie sie nur eine lange Fernsehserie bieten kann.“ Rowling ist unter den ausführenden Produzentinnen und Produzenten.

Das Format Serie ist fürs Erzählen unschlagbar – eigentlich

Und hat prinzipiell recht. Vor allem dem Film „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007) hatte man ja doch angemerkt, dass beim Hineinquetschen von 1021 Buchseiten in 138 Filmminuten kaum mehr zu erreichen ist als eine nervöse Nummernrevue. Charaktere lassen sich über die zehn Stunden einer Serienstaffel deutlich besser psychologisieren, Nebenhandlungen ausführlicher berücksichtigen. Das Format Serie ist für episches Erzählen unschlagbar. Eigentlich.

Aber es gestattet eben auch, seine Nutzer zu narren. So muss man gerade auch Warners Edelmarke HBO zu den „Serienmördern“ rechnen, die zuletzt einige ihrer qualitativ besten Titel mittendrin abservierte. Spätestens nach den HBO-Cancel-Desastern von „Raised by Wolves“ und „Westworld“ bangen Binger auch um die meisterlichsten Serien oder schrecken davor zurück, ihnen überhaupt noch Zeit zu widmen. Wird es „House of the Dragon“ bis zum Ende schaffen, oder werden auch die Drachen der Targaryens vorher abschmieren? Das ist die bange Frage zum 2022 gestarteten „Game of Thrones“-Prequel.

Die „Herr der Ringe“-Macher setzten bei ihrer Serie auf Neues

Bei Warners Streamingkonkurrenten Amazon Prime Video hat man erkannt, dass Neues zu kochen besser ist, als Altes aufzuwärmen, dass man unter dem Tolkien-Titel „Herr der Ringe“ nicht noch mal die alte „Ring muss möglichst zackig in den Vulkan“-Geschichte erzählen kann. Auch hier sind die Figuren aus der Fantasie von J. R. R. Tolkien mit den Darstellern der Peter-Jackson-Filmtrilogie untrennbar verbunden. Wer wäre ein romantischerer Menschenkönig Aragorn als Viggo Mortensen, wer ein kühnerer Elf Legolas als Orlando Bloom?

Gut, über den traumäugigen Elijah Wood als Frodo Beutlin gehen die Meinungen auseinander. Doch bietet Prime Video seit dem Vorjahr mit „Die Ringe der Macht“ eine ganz neue Saga, erzählt, wie die Ringe in die Welt gebracht wurden und wie der üble Sauron erstmals die Macht zu ergreifen versucht. 37 Prozent des Startpublikums blieben der Elbin Galadriel bei ihren Jugendabenteuern bis zur letzten Folge treu – wie viele werden es beim quasi identischen Quidditch as usual des „Potter“-Remakes wohl sein?

Fans sind skeptisch bezüglich des „Potter“-Projekts

Um bei „Harry Potter“ Neues zu erzählen, müsste man freilich – wie beim Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ (2016) – ins Erwachsenenalter des Zauberers ausgreifen. Wodurch man möglicherweise ein jüngeres Publikum verlöre. Also ordert man lieber noch mal dasselbe. Die ersten Reaktionen aus Fankreisen fasste die Unterhaltungswebsite „The Daily Beast“ mit einem Zauberspruch aus Hogwarts zusammen: „Obliviate!“ – hier wohl zu übersetzen mit „Vergesst das mal lieber!“.

Es gab zwar auch „Kann‘s kaum erwarten!“-Statements. Aber die überwiegende Mehrheit der Twitter-Kommentare zur Ankündigung war skeptisch bis ablehnend. Gefragt wurde in den sozialen Medien nach dem Sinn des Ganzen, wo doch selbst die Themenparks in Orlando, Osaka und Los Angeles ganz eindeutig auf die Filme und ihre Darsteller Bezug nähmen.

Wie destruktiv sind Rowlings Anti-Trans-Worte für das Projekt?

In der Präsentation der Serie am Mittwoch (12. April) hatte Warner zum Verdruss vieler Fans Schriftzug und Design der Filmsets sowie John Williams‘ Filmmusik genutzt – vielleicht bleibt ja auch diesbezüglich in der neuen Serie alles beim Alten. Auf Rowlings jüngere Anti-Trans-Kommentare angesprochen, und ob sie Talente von einer Teilnahme am Serienprojekt abhalten könnte, antwortete HBO- und Max-CEO Casey Bloys ausweichend, dies gehöre nicht hierhin – man wolle sich auf das konzentrieren, „was auf dem Bildschirm zu sehen sei“.

Und die „Potter“-Saga sei ja doch wohl „unglaublich positiv und lebensbejahend“, so Bloys. Es gehe darin „um Liebe und Selbstakzeptanz“. Sollte wohl heißen, dass sich auch trans Personen darin aufgehoben fühlen können. „Daily Beast“-Redakteur Kevin Fallon allerdings sieht eine Beschädigung der „Potter“-Marke durch Rowling, deren abfällige Äußerungen zum biologischen Geschlecht in Fankreisen generell ein Betrogenheitsgefühl ausgelöst hatten. Dies sei auch eine nicht zu unterschätzende Gefahr für einen Serienboykott.

Er kann sich aber genauso gut ein Umschwenken der jetzt Erzürnten vorstellen. „Jetzt wütend sein, später verlegen zuschauen“ sei in der Popkultur ein weit verbreitetes Mantra, so Fallon. Sozusagen „Obliviate!“ andersrum. Wahrscheinlich wird die Serie spätestens 2025 so weit sein, das ist jedenfalls das Jahr, in dem Warner auch in Deutschland ein eigenes Streamingportal öffnen will.

Andere Projekte, die bei Max realisiert werden sollten

Wenn wir für diesen Start drei Wünsche an Warner respektive Max frei hätten, bliebe das „Harry Potter“-Projekt – keine Sorge – unbehelligt. Wir würden uns aber wünschen, dass die Stories von „Westworld“ und „Raised by Wolves“ anständig zu Ende erzählt werden. Und dass – gemäß der irrwitzigen Fanpetition von 2019 – Budget darauf verwendet würde, die achte, vergurkte „Game of Thrones“-Staffel neu zu drehen, alle dort im Hauruckverfahren zu Ende gebrachten Storylinien und absurden Schicksalsverdrehungen der zentralen Charaktere neu zu überdenken.

Um diese drei Serien gut zu beschließen, würden wir notfalls sogar Harry Potters Phönixfeder-Zauberstab stehlen. Und es mit dem in Hogwarts gelehrten Beendigungszauberspruch versuchen: „Finite Incantatem!“ heißt der. Oder: Ende gut, alles gut.