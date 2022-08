Die neue Leiterin der Hauptredaktion „Aktuelles“ im ZDF, Anne Gellinek, erweitert künftig das Moderationsteam des „heute journal“. An diesem Donnerstag (18. August) begrüße sie erstmals die Zuschauerinnen und Zuschauer des ZDF-Nachrichtenmagazins, teilte der Fernsehsender am Mittwoch in Mainz mit. Sie präsentiere die Sendung auch an den drei Folgetagen zusammen mit Gundula Gause.

Die 1962 in Mülheim an der Ruhr geborene Gellinek ist Nachfolgerin von Bettina Schausten, die zum 1. Oktober das Amt der Chefredakteurin des ZDF übernimmt. Ebenso wie ihre Vorgängerin werde sie künftig gelegentlich das „heute journal“ moderieren, hieß es. Weitere Moderatoren des Magazins sind Marietta Slomka und Christian Sievers.

Anne Gellinek berichtet seit 30 Jahren für das ZDF als Reporterin und Korrespondentin aus dem In- und Ausland, seit 2015 leitete sie das Studio in Brüssel.

