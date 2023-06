Ulrike Demmer zur neuen RBB-Intendantin gewählt

Potsdam. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat eine neue Intendantin. Die 50-jährige frühere Journalistin und Ex-Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer wurde vom Rundfunkrat des RBB in das Amt gewählt.

Demmer setzte sich in den ersten beiden Wahlgängen deutlich gegen die frühere Vodafone-Managerin Heide Baummann durch. Baumann hatte nach zwei Wahlgängen, in denen sie jeweils nur eine Stimme erhielt, ihre Bewerbung zurückgezogen. Demmer erhielt nach mehreren Wahlgängen die nötige Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Rundfunkratsmitglieder. Nach zwei Absagen von Kandidaten hatte es am Ende nur zwei Kandidatinnen gegeben.

Massive Kritik an Kandidatur

Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Wegen ihrer früheren Tätigkeit für die Bundesregierung – sie war für die SPD-Seite stellvertretende Regierungssprecherin – wurde ihre Kandidatur massiv kritisiert.

Demmer wird Nachfolgerin von Katrin Vernau, die ein Jahr lang den Sender führte und sich nicht beworben hatte. Der RBB war im Sommer 2022 nach Bekanntwerden von Vorwürfen der Vetternwirtschaft und fehlenden Kontrolle durch Rundfunk- sowie Verwaltungsrat in schweres Fahrwasser geraten. Die damalige Intendantin Patricia Schlesinger wurde fristlos entlassen.

Stellvertretende Regierungssprecherin unter Merkel

Ulrike Demmer, 50, stammt aus Solingen in Nordrhein-Westfalen. In Leverkusen ging sie zur Schule. 1998 kam sie zum RBB und war dort bei der Radiowelle Radio Eins Projektmanagerin in der Kommunikations- und Marketingabteilung.

Später folgten eine Ausbildung an der Berliner Journalisten-Schule und ein Volontariat beim ZDF in Mainz. Sie war dann je drei Jahre beim „Spiegel“ in Hamburg und im Berliner Hauptstadtbüro. Dort war sie für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zuständig. 2013 wechselte sie zum „Focus“. Nach zwei Jahren ging sie 2015 zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und wurde Leiterin des Hauptstadtbüros. Dort war sie aber nur kurz.

Sie wurde im Juni 2016 stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Im Merkel-Kabinett vertrat Demmer die SPD-Seite. Sie war zugleich Stellvertreterin des damaligen Regierungssprechers Steffen Seibert und stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Im Dezember 2021 schied Demmer mit dem Start der neuen Ampelregierung aus dem Amt.