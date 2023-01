„Ninja Warrior Germany“: So kann man sich für die Parcoursshow bewerben

Atemberaubende Sprünge, absolute Körperbeherrschung und athletische Topleistungen erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer der Hindernis-Parcours-Show „Ninja Warrior Germany“. Auch 2023 geht „Die stärkste Show Deutschlands“ wieder auf Sendung. Wann, wo, wie? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zur neuen Staffel.

Wann läuft „Ninja Warrior Germany“ 2023?

Konkrete Sendetermine für die achte Staffel von „Ninja Warrior Germany“ wurden noch nicht bekanntgegeben. Da alle Staffeln seit 2018 entweder im September oder Oktober liefen, ist mit einem Start nicht vor dem dritten Quartal 2023 zu rechnen.

Wo läuft „Ninja Warrior Germany“?

„Ninja Warrior Germany“ läuft bei RTL im Free-TV. Neben der Hauptshow wurden bisher eine Reihe von Ablegern (Kids, Teams und Allstars) und Sonderformaten (Promi- und Nationen-Specials) produziert, die in der Regel auf der Plattform RTL+ streambar sind. Auf RTL+ sind auch Folgen der Hauptshow abrufbar. Allerdings handelt es sich dabei um ein Premiumangebot, für das ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden muss.

Wie kann man sich für „Ninja Warrior Germany“ bewerben?

Bewerbungen für „Ninja Warrior Germany“ 2023 sind online über ein entsprechendes Portal der Produktionsfirma RTLStudios GmbH möglich. Wer sich bewerben möchte, muss mindestes 16 Jahre alt sein. Minderjährige Bewerberinnen und Bewerber benötigen jedoch die Einverständniserklärung der Eltern oder einer erziehungsberechtigten Person.

Neben allgemeinen Daten müssen bei der Bewerbung auch Angaben über den Fitnessstand und sportlichen Hintergrund gemacht werden. Darüber hinaus werden persönliche Fragen, etwa zu Tätowierungen, Vorbildern oder einschneidenen Erlebnissen, gestellt. Auch ein kurzer Text, weshalb man sich für eine Teilnahme bei „Ninja Warrior“ bewirbt, ist erforderlich. Fotos und Videos können der Bewerbung beigefügt werden.

Hier geht es zum Online-Bewerbungsportal für Staffel acht von „Ninja Warrior Germany“.

Wie funktioniert die Show?

Das Konzept von „Ninja Warrior“ beruht auf der japanischen Hindernis-Parcours-Show „Sasuke“. 2016 erfolgte die Deutschland-Premiere bei RTL. Seitdem gab es jedes Jahr eine neue Staffel. Auch in den USA, in Australien, Frankreich, Italien, Großbritannien, Österreich und vielen anderen Ländern gibt es Ableger der Show.

Bei „Ninja Warrior“ geht es darum, mehrere Hindernis-Parcours in möglichst kurzer Zeit zu überwinden. Dabei spielen Geschicklichkeit, Ausdauer, Kraft und Geschwindigkeit eine große Rolle. Viele Kandidatinnen und Kandidaten sind Profiathleten, Voraussetzung für die Teilnahme an der Show ist das aber nicht. Eine Begrenzung, wie oft sich Kandidatinnen und Kandidaten für die Show bewerben können, gibt es nicht.

Eine Staffel von „Ninja Warrior“ besteht aus Vorrunden, Halbfinals und einem Finale, wobei letzteres dem Spielmodus der Originalshow folgt. Wer es bis ins Finale schafft, muss vier Runden („Stages“) erfolgreich absolvieren. Wer in der letzten Runde als erstes alle Hindernisse überwindet und den „Mount Midoriyama“ erklimmt (hierfür muss ein Seil in der vorgegebenen Zeit hinaufgeklettert werden), hat gewonnen. Der Siegerin oder dem Sieger winkt 300.000 Euro Preisgeld. Schafft es kein Teilnehmer oder keine Teilnehmerin alle Hindernisse zu überwinden, gewinnt die Person, die bis dahin am erfolgreichsten durch die Staffel gekommen ist. Diese Person trägt dann den Titel „Last Man“ oder „Last Woman Standing“. Der Titel wird mit 25.000 Euro Prämie belohnt.

Wer hat „Ninja Warrior Germany“ bisher gewonnen?

Bisher gibt es mit René Casselly nur einen Kandidaten, der alle Hindernisse des Parcours in einer Staffel überwinden konnte und sich seitdem mit dem Titel „Ninja Warrior Germany“ schmücken darf. Und auch sonst ist Casselly ein absolutes Aushängeschild für den deutschen Ableger der Show: Seit der zweiten Staffel im Jahr 2017 ist er in jeder Staffel mindestens ins Finale gekommen. Der Sieg gelang ihm schließlich 2021, im fünften Anlauf. In Staffel sechs konnte der einstige Zirkus-Artist schneller als sein Konkurrent Moritz Hans das finale Hindernis, den Mount Midoriyama, überwinden. Hans wurde in Staffel zwei bereits „Last Man Standing“.

Die „beste Frau“ wird bei „Ninja Warrior Germany“ erst seit Staffel vier gekürt. Als vierfache „Last Woman Standing“ ist Stefanie Noppinger die erfolgreichste weibliche Teilnehmerin an der Show in Deutschland und Österreich. 2020 und 2021 wurde sie „Last Woman Standing Germany“, 2017 und 2021 gewann sie den Titel in der österreichischen Ausgabe.

Alle bisherigen Gewinner und „Last Man Standing“ bzw. „Last Woman Standing“ in der Übersicht:

Staffel (Jahr) „Last Man Standing“ „Last Woman Standing“ „Ninja Warrior Germany“ 1 (2016) Oliver Edelmann - - 2 (2017) Moritz Hans - - 3 (2018) Alexander Wurm - - 4 (2019) Alexander Wurm Arleen Schüßler - 5 (2020) Alexander Wurm Stefanie Noppinger - 6 (2021) - Stefanie Noppinger René Casselly 7 (2022) Max Görner Andrea Meßner -

Wer hat den „Mount Midoriyama“ bisher bezwungen?

In der Geschichte der Show gab es bisher nur wenige Kandidaten, die alle Parcours erfolgreich meistern konnten. In Japan, dem Ursprungsland der Show, gab es bisher vier Personen, die den Mount Midoriyama bezwingen konnten. Allerdings gelang hier zwei Siegerkandidaten das Kunststück zweimal. Je drei Midoriyama-Bezwinger gab es bisher in der US-amerikanischen und australischen Ausgabe der Show. In Deutschland schafften nur Moritz Hans und René Casselly die letzte Challenge, in Großbritannien gab es bislang einen Kandidaten, der alle Hindernisse überwinden konnte.

RND/pf