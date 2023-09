Schweigen ist Leben: „No One Will Save You“ ist ein Horrorsolo für Kaitlyn Dever

„I’m sorry, Maude. I’m sorry.“ Dies sind die einzigen Worte, die in diesem Film fallen. Ansonsten hört man nur das Seufzen, Stöhnen, schwere Atmen, angsterfüllte Keuchen der Heldin, ihre Versuche, still zu sein, weil es ihr sonst übel ergehen wird. Ihr Haus im Wald wird nämlich überfallen.

Nun ja, da wäre dann freilich noch das Klickern und Gluckern der Aliens, ihre gurgelnden Geräusche. Man versteht nicht, was sie uns damit mitteilen wollen. Dass sie Selbstgespräche führen oder auf diese Weise untereinander kommunizieren, hat freilich ein Gutes für Brynn. Sie ist gewarnt – auch wenn sie den außer­irdischen Angriff zunächst nicht fassen kann und von tiefer Furcht vor den Fremden aus den Tiefen des Weltraums erfüllt ist.

„No One Will Save You“ ist ein Solo für Kaitlyn Dever, bekannt aus Filmen wie „Beautiful Boy“ (2018) und „Dear Evan Hansen“ (2021) oder aus Serien wie „Last Man Standing“ (2011–2021) und zuletzt aus dem Opioid-Drama „Dopesick“ (2021). Ihre Brynn lebt allein in diesem Haus. Sie schreibt von Zeit zu Zeit ungelenk Briefe an eine Maude, zieht graugrüne Blümchenkleider an und will am liebsten von niemandem gesehen werden, wenn sie in die Stadt fährt, um ein wenig am Grab ihrer Mutter zu sitzen. Etwas Schreckliches ist vor langer Zeit in Mill River passiert. Aber erst wenn gegen Filmende der „Sorry“-Satz fällt, wird der Zuschauer Brynns Geheimnis erfahren. Geahnt hat er das freilich schon früher. Weshalb sonst sollte Maudes Mutter Brynn anspucken, wenn sie ihrer ansichtig wird.

Brian Duffield, Regisseur der makabren Komödie „Spontaneous“ (2020) und zuletzt Produzent des Trash-Streifens „Cocaine Bear“ (2023), hat einen ziemlich nervenaufreibenden Mix aus Science-Fiction und Horror gedreht. Das ist gut zu wissen, denn seitdem das Kino seinen Betrieb in Post-Corona-Zeiten wieder vollumfänglich aufgenommen hat, ist die Mehrheit der ohne Kinokontakt gleich in Streamingdiensten startenden Filme meist nur noch von einer Qualität wie die Streifen, die in früheren Zeiten „direct to DVD“ gingen. Zeug also, das zu schwach fürs Kino ist.

Edlere Filme von Streaminganbietern wie Ridley Scotts „Napoleon“ mit Joaquin Phoenix oder Scorseses „Killers of the Flower Moon“ erhalten vor ihrem Start bei Apple TV+ einen umfangreichen Kinostart. Ohne Kino keine Qualität – hier ist dies nicht der Fall.

Die Aliens sind von der Stange

Dabei sind die Aliens hier keine Überraschungen, wie es zum Beispiel Ridley Scotts schwarze Bananenköpfe waren. Es sind dieselben Graulinge, wie sie bisher in tausend Filmen und Serien vorkamen: schwarze Augen, kleine Münder, überlange Gliedmaßen, die sie zusammenklappen können, sodass sie Gottesanbeterinnen ähneln. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen – von E. T.-haften Zwergen bis zu riesigen Ausprägungen, die mühelos über Hausdächer kraxeln können. Sie haben Telekinese als Superkraft und schaffen es, mithilfe oral verabreichter, ekliger Wabbelklopse von Coronavirus-Optik, Menschen zu kontrollieren.

Aber sie sind leichter zu bekämpfen als die wasserallergischen Typen in M. Night Shyamalans „Signs“. Jagt man ihnen den Glockenturm eines Vogelhäuschens in den haarlosen Schädel, bleiben sie liegen wie ein Mensch. Und, nein, das Böse steht in diesem Fall nicht noch einmal auf. Kochendes Wasser vertragen sie nicht, Feuer erst recht nicht. Man hätte Chancen, wäre das alles nicht deutlich mehr als eine Home Invasion.

Hier wird sogar mehr geschwiegen als in „A Quiet Place“

Die meiste Zeit dieses Films, der in seiner Wortkargheit die beiden „A Quiet Place“-Streifen (2018 und 2020) übertrifft – in denen die Familie von Emily Blunt mucksmäuschenstill sein musste, weil die extraterrestrischen Invasoren blind, aber hellhörig und blutrünstig waren –, erwehrt sich die Einsiedlerin der Angriffe, manövriert sich aus ausweglosen Situationen und kann einige der ihr zu Leibe rückenden Fremdwesen ausschalten. Die aber lernen dazu – und lernen scheinbar auch etwas über Brynns Trauma.

All das ist spannend bis zum Nägelkauen. Und dass die grauen Herren vom anderen Stern ein wenig puppenhaft wirken und nicht so geschmeidig unterwegs sind wie die freundlichen Galaxisreisenden aus Spielbergs „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ (1977) oder „Paul“ (2011), macht sie paradoxerweise glaubwürdiger. Die Stop-Motion-Saurier aus dem Ur-„King Kong“-Film von 1933 ließen Filmfans auch lange Zeit glauben, ihre ruckeligen Bewegungen seien irgendwie prähistorisch korrekt. Na ja, bis 60 Jahre später „Jurassic Park“ kam.

Das Ende lässt einen dann ein bisschen rätseln und die Stirn runzeln, öffnet aber auch die Möglichkeit zu einer Fortsetzung. in jedem Fall hat man hier schon einmal eine Nummer sicher für Halloween.

„No One Will Save You“, Film, 93 Minuten, Regie: Brian Duffield, mit Kaitlyn Dever, Elizabeth Kaluev, Zack Duhame (streambar bei Disney+)