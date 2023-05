Norwegen beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Alessandra aus Norwegen.

Norwegen beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 61 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 3 (1985, 1995, 2009)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Norwegen derzeit eine Gewinnchance von 3 Prozent. Stand: 11.05.2023

Das ist Alessandra

Alessandra Mele wurde im norditalienischen Savona geboren und verbrachte ihre Schulzeit in Italien. 2021 zog sie nach Norwegen, dem Heimatland ihrer Mutter. In Lillehammer besucht die „The Voice“-Teilnehmerin eine Schule für Sänger und Produzenten.

Das ist der Song

In „Queen of Kings“ erzählt Alessandra von ihrer Bisexualität, mit der sie sich in Italien nicht wohlgefühlt habe. Dem norwegischen Sender NRK sagte sie, dass ihr italienischer Vater und ihre italienischen Verwandten noch nichts davon wüssten.

Das sind die Lyrics von „Queen of Kings“:

She, queen of the kings, running so fast, beating the wind.

Nothing in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings, broken her cage, threw out the keys.

She will be the warrior of north and southern seas





Got raven hair, it‘s dark as night

Icy eyes, out of site, out of site

Her heart in spite, is warm and bright

Her smile awakes the northern light





Looking out, she calls!

Laidadadilaida!

Who will conquer all?





Her name is

She, queen of the kings, running so fast, beating the wind.

Nothing in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings, broken her cage, threw out the keys.

She will be the warrior of north and southern seas





A firestone, forged in flames

Wildest card, run the game, run the game

Can‘t stay the same, in this world of change

Don‘t fear the pain, just break the chain!

Looking out, she calls!

Laidadadilaida!

Who will conquer all?





Her name is

She, queen of the kings, running so fast, beating the wind.

Nothing in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings, broken her cage, threw out the keys.

She will be the warrior of north and southern seas





Dam da da di dam da dam da di dam dam...

Her name is

She, queen of the kings, running so fast, beating the wind.

Nothing in this world can stop the spread of her wings

She, queen of the kings, broken her cage, threw out the keys.

She will be the warrior of north and southern seas

(Text: Alessandra Mele, Henning Olerud, Linda Dale, Stanley Ferdinandez)