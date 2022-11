Offenbar größere Störungen im O₂-Netz

Nutzerinnen und Nutzer des Telekommunikationsanbieters O₂ haben am Donnerstag vermehrt Störungen gemeldet. Auf der Internetseite allestörungen.de sind entsprechende Hinweise am Mittag deutlich in die Höhe gegangen, den Angaben zufolge waren sowohl mobiles Internet, Mobiltelefonie als auch das Festnetz und DSL betroffen. Probleme schienen demnach in verschiedenen Orten in ganz Deutschland aufzutreten.

Gegen 11 Uhr verzeichnete die Störungsmeldungswebsite einen deutlichen Anstieg der Hinweise. Ab 12.30 Uhr nahm die Zahl der Störungsmeldungen dann zunächst wieder ab. Einen Grund für die Probleme nannte O₂ bislang nicht.

Erst in der vergangenen Woche hatte es eine massive Störung im O₂-Netz gegeben, Handyanrufe waren für einen Teil der Nutzerinnen und Nutzer zeitweilig nicht möglich. Grund für die Einschränkungen bei der mobilen Telefonie war am vergangenen Donnerstag eine Störung an einem Sprachübertragungsserver gewesen, teilte das Unternehmen mit.

Wird aktualisiert.

RND/seb