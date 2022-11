ZDF-Chef widerspricht Tom Buhrow: „Ich teile seine Skepsis nicht“

Mit seinem Ruf nach einer grundsätzlichen Reform der Öffentlich-Rechtlichen sorgt WDR-Intendant Tom Buhrow für Diskussionen - vor allem in Bezug auf eine Fusion der beiden Hauptprogramme. ZDF-Intendant Norbert Himmler widerspricht seinem Kollegen jetzt allerdings in zentralen Punkten.

Nach den öffentlichen Gedankenspielen des ARD-Vorsitzenden und WDR-Intendanten Tom Buhrow zu einer möglichen Fusion von ARD und ZDF hat ZDF-Intendant Norbert Himmler Widerspruch eingelegt. „Wir beim ZDF sind offen und bereit für eine grundsätzliche Debatte und scheuen keinen Vergleich der Systeme“, sagte er bei einem Pressegespräch in Berlin. „Ich teile aber nicht die pauschale Skepsis des ARD-Vorsitzenden in Bezug auf die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Ganzes.“ Auch nehme er die deutsche Medienpolitik als „beweglicher“ wahr, als Buhrow das in seiner Rede am Mittwochabend getan habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ZDF habe in den vergangenen Jahren bewiesen, dass es erfolgreich Reformen umsetzen könne und sich ohne zusätzliche Mittel auf die neue Medienwelt eingestellt habe. „Wir sind immer lern- und veränderungsfähig.“ Der Entwurf für den neuen Medienstaatsvertrag gebe ARD und ZDF die Möglichkeit, sich „flexibel und eigenverantwortlich“ weiterzuentwickeln. Zudem stärke der neue Auftrag die Position der Gremien bei der Überprüfung der Programmqualität. Im Klartext: Eine Fusion beider Sender hält Himmler nicht für notwendig.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Zur Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat auch der publizistische Wettbewerb zwischen ARD und ZDF beigetragen.“ Dies solle auch in Zukunft gelten. Himmler wies zudem darauf hin, dass das ZDF mit seinem Hauptprogramm und den beiden Digitalschwestern ZDFneo und ZDFinfo bereits sehr „schlank und effizient“ arbeite. Die ARD unterhält neben dem Gemeinschaftsprogramm Das Erste neun lineare Dritte Programme sowie tagesschau24, One und ARD-alpha.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorgänge um die frühere rbb-Intendantin Patricia Schlesinger sowie „in Teilen auch beim NDR“ habe das Vertrauen der Zuschauer und die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und „beschädigt“, sagte Himmler. Er halte die Compliance-Regeln sowie die Qualität der Kontrollmechanismen beim ZDF für zukunftsfest. Dass einzelne Mitarbeiter sich nicht an diese Regeln hielten, könne er aber nicht ausschließen. „Ich kann nicht für jeden die Hand ins Feuer legen. Und ich sage nicht, dass wir keine Fehler gemacht haben oder machen werden. Ich kann aber sagen, dass wir ein sehr modernes und funktionales System der Kontrolle beim ZDF haben.“