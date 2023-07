﻿Reporter in Orkanböen: Wo liegt da der Mehrwert?

Natürlich, wenn es um Sturm in Bremen geht, dann liegt das mit dem Fußball nahe. Und so steht der Außenreporter des öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanals Tagesschau 24 denn auch am Osterdeich, mit Blick auf das Weserstadion, als er am Mittwochnachmittag live zugeschaltet wird. Nur geht es in den nächsten Minuten nicht um Stürmer Niclas Füllkrug, sondern um einen anderen angriffslustigen Kollegen – um „Poly“, den Sommersturm.

„Von den Bremerinnen und Bremern“, sagt der umwehte Reporter, „traut sich zur Zeit niemand so richtig vor die Tür.“ Verständlich, es ist ungemütlich, gar gefährlich. Das ist nur etwas für Experten. Und das sind die mit den Puschelmikrofonen.

Die mutigsten Männer

Das Sturmtief, das am Mittwoch Teile Deutschlands erfasst hat, im Norden Bäume entwurzelte, Dächer abdeckte, an der Küste das Meer aufpeitschte, war nicht nur ein Extremwetter-, sondern auch, wie es sich für ein amtliches Unwetter gehört, ein Fernsehereignis.

Und während man den Verlauf eines Sturms im Vorfeld nur schwer prognostizieren kann, ist seine mediale Begleitung herrlich vorhersagbar: Sender schicken ihre mutigsten Männer – Frauen sind da immer noch unterrepräsentiert – ins Krisengebiet. Nach Büsum, Sankt Peter-Ording oder eben an den Osterdeich, gehüllt in wasserdichte Windbreaker, bewehrt mit dem ikonischen Puschelmikro, dem heimlichen Star der Sturmberichterstattung, dieser hochmerkwürdigen Darstellungsform mit einem Hang zur Komik, von der man nicht immer weiß, ob sie gewollt oder ungewollt ist. Auch wenn man es ahnt.

Also, Auftritt der Sturmreporter mit der undurchlässigen Kleidung, den feuchten Brillengläsern, den zotteligen Mikrofonen. Das Gerät vom Osterdeich ist dann auch schon eines der mächtigeren der an diesem Tag der TV-Nation vorgeführten Flauschexemplare, groß wie eine Rettungsboje, etwas zum Festhalten, was in diesen Zeiten, in denen einem sprichwörtlich die Weltlage um die Ohren pfeift, ja auch sein Gutes hat.

Wie überhaupt die Sturmberichterstattung in ihrer seit Jahren immer gleichen Form ein Stabilitätsangebot macht, das man gerne annimmt. Und damit rein in diesen Mittwoch mit seiner vollen Dröhnung Puschelrock.

Langeweile verkauft sich nicht

Wobei: Viel Musik ist da anfangs noch nicht drin. Die erschreckenden Bilder des bereits in den Niederlanden in Orkanstärke tobenden Tiefs – Ausmaße, die in Deutschland dann glücklicherweise nicht ganz erreicht werden – gehen zwar bereits über den Ticker. Um die Mittagszeit aber ist es im Norden der Republik – vor allem Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein werden später betroffen sein – noch weitgehend still.

Unwetter sorgt für massive Schäden in den Niederlanden - mindestens eine Tote In Haarlem kam eine 51 Jahre alte Frau ums Leben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. © Quelle: dpa

Schnell ist in den Medien von der „Ruhe vor dem Sturm“ die Rede. Im Lokalradio in Schleswig-Holstein spielen sie sausenden Wind aus der Klangkonserve ein. Der Soundtrack zur Hoffentlich-nicht-Apokalypse. Aber ein bisschen Spannung, die muss doch sein. Es ist das ewige Paradoxon: Die Katastrophe will keiner, aber pure Langeweile verkauft sich eben auch nicht.

Da sein, wo es passiert

Wenig später dann die tragische Meldung: Im Emsland ist eine Frau durch einen umstürzenden Baum ums Leben gekommen. Beim Nachrichtensender ntv schalten sie zu einem Außenreporter mit vergleichsweise bescheidenem Puschelmikro. Er schildert, was man bislang wisse zu den Umständen des Todesfalls. Tatsächlich steht er dabei ganz in der Nähe des Unglücksorts, umgeben von zu Boden gefallenen Ästen. Vor dem Hintergrund, dass dort gerade erst ein Mensch von einem Baum erschlagen wurde, wirkt das ziemlich bekloppt – und man hofft, dass das alles unbeabsichtigt ist.

Dabei begeben sich Sturmreporter, die Extremsportler unter den Journalisten, ja für gewöhnlich ganz bewusst und mit voller Absicht an solche Schauplätze. Sie gehen da hin, wo es passiert. Das ist einerseits nachvollziehbar, schließlich ist da dieser Informationsauftrag, den es ernst zu nehmen gilt - auch wenn der Informationsgehalt einer schwankenden Weser überschaubar ist.

Und was bringt das alles?

Andererseits ist es, mit Verlaub, auch völlig bescheuert. Außer Regen, der von der Seite kommt, ist in den meisten Fällen nicht viel zu sehen. Allzu oft ist auch – Augen auf beim Puschelkauf – nicht wirklich viel zu verstehen. Grobgekörnte Wortfetzen tapferer Journalisten, die sich gegen die Elemente stemmen, „Wetterdienst ...“, zisch, „... Entwarn...“, pfeif, „... in der Nacht“ – alles klar, danke. Die Frage, was genau daran der Mehrwert ist, sollte erlaubt sein.

„Es gibt die Warnungen der Behörden, dass die Menschen bitte drinnen bleiben sollen, was viele aber nicht tun. Wir sind da ja auch kein gutes Beispiel.“ Reporter in Cuxhaven





Immerhin: So mancher Puschelmann im Außendienst merkt selbst, dass das hier keine wirklich geniale Idee ist. Da ist etwa der Reporter, der im Laufe des Tages bei Tagesschau 24 und beim WDR live auf den Sender geht, er berichtet aus Cuxhaven. „Es gibt die Warnungen der Behörden, dass die Menschen bitte drinnen bleiben sollen, was viele aber nicht tun. Wir sind da ja auch kein gutes Beispiel.“ Heureka, er hat‘s gefunden, das Problem mit dem schlechten Vorbild, das er und seine Kollegen in diesem Moment abgeben.

Zwar wird wohl niemand beim Anblick der Livebilder direkt rausrennen, weil es ja offenbar gar nicht so wild ist. Aber unterbewusst wird genau das suggeriert: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Funktionsjackenträger aller Länder, vereinigt euch!

Erkenntnisse am wütenden Wasser

Am Abend flaut „Poly“ dann allmählich ab, und auch die Berichterstattung verliert an Windstärke. Nur noch selten gibt es Einspieler zu bestaunen, wie den des bemitleidenswerten Sat.1-Reporters, der fast aus dem Regionalprogramm geweht wird, als er in Büsum am wütenden Wasser steht und mit zusammengeballten Gesichtszügen das Offensichtliche sagt: „Der Wind wird hier immer stärker, weshalb das hier auch immer ungemütlicher wird.“

Dass man ihn dabei kristallklar vernehmen kann, muss an diesem monströsen Haarteil über dem Mikro liegen. Er ist damit der Klangsieger des Tages, herzlichen Glückwunsch dazu! Und mehr gibt es zu „Poly“ dann eigentlich auch nicht zu sagen. Das Gruppenpuscheln ist vorbei. Bis zum nächsten Sturmtief.